Investiguen la crema d'una figura de Puigdemont a Coripe

Es va afusellar i cremar un ninot amb la cara de l'expresident en una festa tradicional que critica personatges populars

Actualitzada 04/06/2019 a les 17:33

La Fiscalia de Sevilla ha anunciat aquest dimarts que ha decidit obrir diligències d'investigació per l'afusellament i crema d'un ninot amb la cara de Carles Puigdemont al poble de Coripe durant la Setmana Santa passada. Després de rebre la denúncia per part de la Generalitat per un suposat delicte d'incitació a l'odi, el ministeri públic investigarà els fets ocorreguts en el marc de la tradicional Crema de Judes, declarada d'Interès Turístic Nacional, segons han avançat diversos mitjans i han confirmat fonts del ministeri públic a l'ACN.El Govern va presentar la denúncia fa uns dies davant la Fiscalia de Barcelona, que la va traduir al castellà i la va enviar a la Fiscalia de Sevilla. Aquest dilluns els fiscals andalusos van rebre l'escrit i van decidir obrir diligències.En el marc de la festa de 'La Quema de Judas', els veïns del poble van fabricar un ninot amb la cara de Puigdemont i, juntament amb una estelada i un llaç groc, el van passejar pels carrers fins a penjar-lo d'un arbre. Aleshores, li van disparat trets fins que va començar a cremar. El ninot que s'afusella durant la festa, que se celebra anualment el Diumenge de Resurrecció, representa alguna persona reconeguda que es consideri que durant l'any hagi fet una mala acció. Així, són els alumnes de segon d'ESO de l'institut del poble i les seves famílies els responsables de la tria del personatge.Abans de la crema de la figura de Puigdemont, els membres de l'organització de l'acte van carregar les escopetes de munició de salves en un cotxe de la policia local, i per això el Govern considera que l'ajuntament «va col·laborar activament» en un «espectacle públic, davant de menors i amb utilització d'armes de foc». Segons el parer de la Generalitat, aquestes festes pretenen «fomentar odi i violència cap a determinats col·lectius o persones» amb el «desenvolupament d'estereotips de naturalesa racista o per raó de la ideologia».La Crema del Judes, una festa amb més de cent anys d'història, ja va ser objecte de polèmica el 2018 perquè el personatge triat va ser Ana Julia Quezada, l'assassina confessa del nen Gabriel, i l'associació Moviment contra la Intolerància va presentar una denúncia que finalment va ser arxivada per la Fiscalia de Sevilla. Altres anys també s'han cremat ninots d'Iñaki Urdangarin o Rodrigo Rato.Per la seva banda, l'alcalde de Coripe, Antonio Pérez, va treure importància a la polèmica perquè «és una tradició que se celebra molts anys i no és més que una sàtira d'algun personatge públic que no ha actuat bé i és negatiu per a la societat», va explicar.