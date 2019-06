Els lletrats del Congrés conclouen que la suspensió dels diputats presos no ha d'alterar la majoria absoluta

La composició de la cambra baixa continua essent de 350 escons i la majoria absoluta de 176, creuen els advocats

Actualitzada 05/06/2019 a les 08:30

Els advocats del Congrés dels Diputats consideren que la majoria absoluta de la cambra baixa espanyola no s'ha de modificar tot i la suspensió dels quatre diputats independentistes presos. El nombre global d'escons del Congrés, segons els lletrats, s'ha de mantenir en els 350 actuals, per la qual cosa, la majoria absoluta continuen essent 176 diputats. L'informe que els lletrats han remès aquest dilluns a la mesa del Congrés estableix que Oriol Junqueas, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull mantenen la condició de membres. En conseqüència, han de computar a efectes de la composició de la cambra baixa, fixada en els 350 escons esmentats. Així, afegeixen els lletrats, la suspensió dels quatre diputats independentistes no afecta el nombre de vots necessaris per a la majoria absoluta ni per a la resta de majories establertes per la legislació vigent.L'informe dels lletrats del Congrés ha de ser analitzat ara pels membres de la Mesa, que prendran la decisió definitiva. En tot cas, si l'assumeixen, Pedro Sánchez veurà com se li complica la investidura en primera volta, per a la qual li caldria una majoria absoluta que sense aquests quatre escons tenia més a l'abast, però no en la segona, per a la qual només li caldran més vots a favor que en contra.A les conclusions de l'informe, els serveis jurídics del Congrés dels Diputats indiquen que la suspensió en l'exercici del càrrec i, per tant, en els drets i deures establerts a la normativa de la cambra, a Junqueras, Sànchez, Rull i Turull «no pot afectar el còmput legal del nombre de membres» de la institució, «ja que se'ls priva de l'exercici però no de la titularitat del càrrec».A banda, també expliquen que «d'acord amb els precedents», la situació de suspensió d'un diputat en els drets i deures s'ha de diferenciar de la no adquisició de la condició plena, així com de la pèrdua d'aquesta condició. Per això, «s'ha d'entendre» que els diputats suspesos«mantenen la condició» de membres de la cambra i, «en conseqüència, han de computar a efectes de la composició fixada en 350 des del dia de la constitució, no afectant així el nombre de vots requerit per assolir la majoria absoluta (176) i la resta de les majories especials que estableixi la Constitució, les lleis orgàniques o el reglament del Congrés».