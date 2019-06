El futbolista Adriano Correia accepta 14 mesos de presó per un frau fiscal de 650.000 euros

El defensa hauria utilitzat una societat a les illes Madeira per cobrar els seus drets d'imatge quan era jugador del Barça

L'exfutbolista del Barça Adriano Correia ha acceptat aquest dimarts una pena de presó de 14 mesos, que no haurà de complir, per haver defraudat a Hisenda prop de 650.000 euros pels seus drets d'imatge, que cobrava en una societat a les illes portugueses de Madeira. A més, haurà de pagar prop de 370.000 euros de multa. Com que fiscalia i defensa han arribat a un acord, Adriano només l'ha hagut de ratificar breument davant del tribunal de l'Audiència de Barcelona. En sortir del tribunal, Adriano ha dit que tot es tractava d'un «error», que mai ha comès cap delicte ni ha volgut defraudar i mai ho farà, perquè sempre ha estat «sincer». «Sempre he anat de cara amb tot, ara m'he tret un pes de sobre, creu i ratlla, i a seguir», ha afegit.En l'escrit del fiscal acceptat pel lateral hispano-brasiler es diu que va defraudar 189.419,53 euros i 456.666,56 euros a través de les declaracions de l'IRPF corresponents als exercicis del 2011 i 2012, respectivament. El fiscal diu que en aquests anys el jugador va obtenir «importants» ingressos derivats dels seus drets d'imatge que haurien d'haver tributat en les seves declaracions sobre l'IRPF.L'octubre del 2015 l'Agència Tributària va denunciar la situació d'Adriano al Servei de Delictes Econòmics de la Fiscalia de Barcelona. El fiscal Ricardo Sanz-Gadea Goncer apunta en el seu escrit que el jugador va ocultar els seus ingressos derivats d'un contracte amb Nike amb data de l'1 d'agost del 2007 pel qual va percebre 63.304,44 euros i hauria simulat la cessió dels seus drets d'imatge a l'empresa «purament instrumental» Chacun À Sa Place Comercio Internacional e Serviços, constituïda i domiciliada el 2001 a Madeira, que el jugador va adquirir el 23 de febrer del 2011 a l'empresa Hernández i Hernández a les Illes Seychelles.El fiscal assegura que prèviament a la data de compra d'aquesta empresa portuguesa, Adriano ja havia cedit tots els drets d'explotació de la seva imatge a la mateixa empresa, per un import de 2,3 milions per 10 anys. D'aquesta manera, el blaugrana s'hauria aprofitat de l'avantatjós règim fiscal de Madeira per percebre les rendes dels seus drets d'imatge al FC Barcelona.Adriano va signar el 17 de juliol del 2010 en exclusiva amb el FC Barcelona els seus drets d'imatge, vinculats a la seva condició de membre de la plantilla. La contraprestació era de 435.000 euros la primera temporada, amb successius increments, fins als 594.000 euros per a la temporada 2014/15. Posteriorment, l'1 de desembre del 2010, el jugador va comunicar al club que cedia aquests drets a l'empresa constituïda a Madeira, a la que faria els pagaments posteriorment. Aquesta empresa va signar un segon contracte amb Nike l'1 de setembre del 2011.El fiscal denuncia que el jugador no va declarar «cap ingrés» per drets d'imatge en els exercicis del 2011 i 2012 i, en conseqüència, el frau a Hisenda va pujar de 189.419,53 euros i 456.666,56 euros, respectivament. L'escrit del fiscal detalla que el jugador va ingressar del Barça 3.638.326 euros el 2011 més el percentatge dels drets d'imatge i 3.833.066 el 2012 a banda del percentatge de drets d'imatge.En la seva declaració inicial al jutjat d'instrucció, el novembre del 2016, Adriano va assegurar que no va intentar ocultar part dels seus ingressos a l'Agència Tributària espanyola i que ja va pagar tots els impostos que corresponien als anys 2011 i 2012, després d'una primera inspecció. L'actual jugador del Besiktas d'Istanbul va dir que era innocent.Segons fonts properes al jugador, Adriano volia tenir una empresa radicada a Portugal perquè és de la zona euro i de llengua portuguesa, la seva llengua materna, per tal de cobrar els drets d'imatge en un sol lloc, jugués al país que jugués. L'empresa anava al seu nom i així ho va declarar a Hisenda, i per això assegura que mai ho va voler ocultar.El lateral va jugar al Sevilla del 2005 al 2010, quan va fitxar pel Barça. Va ser aleshores quan va fer els canvis legals per cobrar els drets d'imatge a Madeira. Es va acollir a l'anomenada 'llei Beckham', que permetia pagar el 24% en impostos en comptes del 43%, com si fossin no residents, als professionals estrangers de renda alta que vinguessin a treballar a l'estat. Però la llei, vigent des del 2005, es va derogar el mateix 2010. Adriano havia pagat per avançat els impostos corresponents als seus drets d'imatge de diversos anys en funció d'aquesta llei, i després va haver de pagar tot el que faltava.Arran de diverses inspeccions tributàries per diversos contractes de jugadors, el Barça va revisar les clàusules i pagaments del contracte d'Adriano i el 2014 va pagar a Hisenda en una declaració complementària part de les retencions que no havia fet en el seu moment.