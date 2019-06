Apple dota a l'iPad de sistema operatiu propi i porta el mode fosc a iOS

L'Apple Watch tindrà la seva pròpia botiga d'aplicacions

04/06/2019 a les 10:38

L'Apple Watch tindrà la seva pròpia app store i guanya independència de l'iPhone

Apple va anunciar dilluns que per primera vegada des que van sortir al mercat fa gairebé 10 anys, ha dotat a les seves tauletes iPad de sistema operatiu propi, l'iPadOS, alhora que ha portat el popular mode fosc al nou iOS 13 per a telèfons iPhone.La companyia que dirigeix Tim Cook va revelar aquestes novetats durant la conferència WWDC19 que celebra aquests dies a San José (Califòrnia), en la qual també va anunciar actualitzacions del sistema operatiu per a l'Apple Watch, WatchOS 6, i dels ordinadors Mac, macOS 10.15 Catalina.IPadOS té una pantalla d'inici similar a l'actual, i les principals novetats se centren en la millora de les opcions per a treballar amb diverses pantalles obertes alhora, la possibilitat d'obrir els continguts de targetes SD i memòries USB directament en l'aplicació d'arxius i una reducció de la latència del llapis digital de 20 a 9 mil·lisegons.En portar el mode fosc a iOS, Apple se suma a una tendència generalitzada en la indústria (Google ja va anunciar la mateixa modalitat fa unes setmanes per a Android Q), que permet augmentar el temps d'autonomia de la bateria i ofereix una estètica molt apreciada per alguns usuaris, a més de suposadament mitigar els efectes nocius de passar massa temps exposat a una pantalla.El mode fosc s'activa i desactiva des del menú de configuració o des d'un botó específic en el centre de control i ennegreix aplicacions com Apple Music, Notes, Missatges, Fotografies, Calendari i la pròpia interfície del telèfon.L'iOS 13 també és, segons va assegurar l'empresa, el doble de ràpid a l'hora d'obrir aplicacions i un 30% més ràpid en el reconeixement facial, renova les aplicacions de mapes i recordatoris i afegeix 'quick path', una modalitat que permet teclejar lliscant el dit.Una altra de les novetats és 'Inicia sessió amb Apple, una opció per a obrir la sessió en aplicacions de tercers a l'estil de l''Inicia sessió amb Facebook' o amb Google, però que, d'acord amb l'anunciat per l'empresa de Cupertino, posa especial èmfasi en la protecció de la privacitat i les dades de l'usuari.A diferència de les altres modalitats per a iniciar sessió, Apple va assegurar que ells no compartiran cap informació personal amb tercers, ja que la identificació de l'usuari es durà a terme exclusivament mitjançant reconeixement facial.En cas que l'aplicació sol·liciti una adreça de correu electrònic, Apple oferirà la possibilitat de generar una adreça automàtica de forma aleatòria que 'amagui' el compte real de l'usuari.Quant a l'actualització de l'aplicació de Mapes, Apple va introduir la funció 'Look Around', que, de forma similar a 'Street View' de Google, permet visualitzar amb fotografies reals el lloc triat.Els nous sistemes operatius estaran disponibles en versió beta per a desenvolupadors a partir d'aquest mateix dilluns i en versió beta per al públic general a partir de juliol, i el llançament oficial serà a la tardor.Apple va anunciar que el seu rellotge intel·ligent, l'Apple Watch, tindrà a partir d'ara accés a la botiga virtual d'aplicacions app store de forma autònoma, així com novetats del seu nou sistema operatiu, el WatchOS 6, que li permeten operar cada vegada de forma més independent de l'iPhone.L'última versió del sistema operatiu del rellotge intel·ligent també permetrà l'ús d'aplicacions que han estat desenvolupades específicament per al dispositiu i que no requereixen estar vinculades a un telèfon, i els usuaris podran comprar i instal·lar aplicacions directament des d'Apple Watch.Apple també va anunciar que el WatchOS 6 afegeix una aplicació per a audiollibres, una altra per a enregistraments d'àudio i una calculadora amb funcions per a calcular propines en restaurants i dividir el compte entre diversos comensals.Quant a les aplicacions relacionades amb la salut, un dels àmbits en els quals l'Apple Watch s'ha centrat més durant els últims temps, el nou sistema operatiu introdueix una eina perquè les dones puguin fer un seguiment del seu cicle menstrual i estimacions sobre el seu grau de fertilitat.Aquest tipus de funcionalitat, que Apple no havia desenvolupat fins ara però per a la qual ja existeixen opcions en el mercat, es va veure embolicada en polèmica fa uns mesos en revelar-se que algunes de les companyies que ofereixen el servei estaven compartint aquesta delicada informació amb Facebook i amb tercers.«A WatchOS 6, l'aplicació de seguiment del cicle dóna (a les dones) una manera simple i discreta de visualitzar el seu cicle directament al seu canell», va explicar Sumbul Desai, una doctora de Califòrnia a la qual Apple va convidar a WWDC19 per a presentar aquesta funcionalitat.