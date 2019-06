Els Mossos enxampen in fraganti cinc joves perpetrant un robatori amb violència

Els joves, quatre d'ells de 19 anys i un menor, han estat arrestats

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada de diumenge cinc joves per un robatori amb violència a Barcelona. Els arrestats, un dels quals menor d'edat, van ser enxampats in fraganti robant un rellotge. En el moment de la detenció, la policia va localitzar dos aparells més. Els fets han tingut lloc pels volts de les 5 a la Barceloneta quan una patrulla de paisà va veure un grup de joves que observaven als turistes. A l'altura del carrer de Joan Borbó, explica el cos policial, els joves haurien encerclat la víctima i, després de donar-li algunes empentes, li van sostreure el rellotge d'una estrebada. Els agents, amb el suport d'altres efectius uniformats de la comissaria de Mossos de Ciutat Vella, van poder perseguir els joves i detenir-los. A banda de recuperar el rellotge, en van localitzar dos més que suposadament també haurien sostret. Els joves, quatre d'ells de 19 anys i un menor, han estat arrestats acusats d'un presumpte delicte de robatori amb violència a la via pública.