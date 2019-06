L'objectiu també és que els comerços apostin per altres alternatives

Actualitzada 02/06/2019 a les 12:14

Una campanya de Zero Waste a l'Estat demana no comprar aliments embolcallats de plàstics d'un sol ús entre el 3 i el 9 de juny amb l'objectiu de conscienciar la població sobre els milions de tones de residus que desemboquen cada any als oceans i que perjudiquen la fauna i el medi ambient. Per això, la campanya, que compta amb el suport de Greenpeace, proposa un boicot al plàstic durant la setmana que ve i que els seus seguidors la facin extensiva al seu entorn. L'objectiu, també, és que els comerços i a les marques apostin per altres alternatives al plàstic. Per afrontar aquesta setmana, els impulsors recomanen comprar en els establiments de venda a granel o que cadascú porti els seus propis envasos.