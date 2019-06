Un home en estat crític en saltar d'un sisè pis després d'apallissar al seu exmarit

La parella va protagonitzar la nit d'aquest dijous una forta discussió al pis que encara compartien

Un home es troba en estat crític en saltar aquest divendres des d'un sisè pis a Barcelona després de propinar suposadament una pallissa al seu exmarit.Segons han informat a Efe fonts de la investigació, els Mossos d'Esquadra han estat alertats a les 09.00 hores que hi havia un home greument ferit a terra, al carrer Roger de Llúria, en l'encreuament amb el carrer València.Quan els agents i els equips d'emergència han arribat al lloc, han comprovat que hi havia un home ferit, que ha estat evacuat en estat crític a un centre hospitalari.Posteriorment, els Mossos d'Esquadra han descobert que a l'habitatge de l'home ferit es trobava malferit el seu exmarit, després que, suposadament, aquest l'agredís de manera molt violenta durant la nit.Segons les fonts, l'agressor ha abandonat el pis que compartia encara amb la seva exparella pensant que l'havia matat i s'ha dirigit a un habitatge situat als voltants, des del qual s'hauria intentat suïcidar saltant al buit des d'un sisè pis.Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta per a intentar esclarir l'ocorregut, després que alguns veïns han indicat que la parella va protagonitzar la nit d'aquest dijous una forta discussió al pis que encara compartien al carrer Roger de Llúria.De fet, el suposat agressor roman a l'hospital sota custòdia policial, acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi, segons les fonts.L'home agredit suposadament pel seu exmarit també roman en un centre hospitalari a causa de diversos cops al cap.