Actualitzada 02/06/2019 a les 18:12

Un creuer de la companyia MSC ha col·lisionat aquest dissabte amb un vaixell turístic al port de la ciutat italiana de Venècia (nord-est) i quatre persones han estat hospitalitzades, sense revestir gravetat, segons informen els mitjans locals.L'incident s'ha produït al canal de la Giudeca, quan l'enorme creuer pel que sembla ha perdut el control i s'ha precipitat cap al mur del port sant Basilio, xocant i danyant-lo, quan es trobava en fase d'atracament.Després, mentre sonava la seva sirena, ha colpejat la popa d'una embarcació turística de tipus fluvial que es trobava amarrada en aquest mateix moll, informen els bombers.En les imatges difoses per les xarxes socials pot veure's a nombroses persones corrent pel moll, on ha quedat estacionat l'enorme creuer després de la col·lisió.Ara s'investiguen les causes de l'incident, que podria deure's a un problema al motor del creuer.El xoc ha reobert el debat sobre la presència de les grans naus a la Ciutat dels Canals, un tema recurrent i pel qual els veïns venecians i les associacions ecologistes lluiten des de fa anys per prohibir la seva entrada.El ministre d'Infraestructures i Transports, DaniloToninelli, ha assegurat que l'incident «demostra que les grans naus no han de passar per la Giudecca» i ha assegurat que està a prop una solució per a protegir la ciutat «després de molts anys d'inèrcia» política.L'alcalde de Venècia, Luigi Brugnaro, ha retret que des de fa 8 anys els venecians demanen que els grans creuers turístics no passin pel canal de la Giudecca i va demanar l'obertura «immediata» del canal alternatiu per a trànsit marítim VittorioEmanuele.«He parlat amb el ministre Toninelli, li he actualitzat sobre la situació i està buscant solucions que ara esperem. Ara hem de fer que les naus no passin més per davant de la plaça de Sant Marcos», ha defensat el regidor.També el ministre de Cultura, Alberto Bonisoli, ha al·ludit a aquest fet que ha afectat una de les joies turístiques d'Itàlia i patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: «Aquest incident és l'enèsima confirmació que les grans naus no han de passar» per Venècia, ha afirmat.