El repte de sobreviure als càncers avançats de mama i pulmó

Pacients amb càncer de pulmó avançat han aconseguit sobreviure a la malaltia més de cinc anys amb un tractament d'immunoteràpia

Actualitzada 02/06/2019 a les 12:57

Augmentar la supervivència i cronificar la malaltia en els casos de càncers avançats és un desafiament cada vegada més prop de complir en dos tumors, mama i pulmó, càncers que aquest dissabte van centrar l'atenció de la reunió de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO).Aquesta cita mundial de càncer, que congrega a més de 30.000 oncòlegs i 2.400 estudis, se celebra a Chicago (EUA) fins al 4 de juny per a debatre els avanços contra el càncer.En la conferència de premsa oficial s'han presentat dos estudis que han donat resultats positius en supervivència en casos avançats de mama i pulmó.En el de mama, a més, s'ha centrat en dones joves, abans d'entrar en menopausa, els tumors de la qual s'ha demostrat que tenen major agressivitat, grup sobre el qual existeix menys recerca.L'estudi de Novartis amb pacients en fase III, denominat Monaleesa-7, demostra que una teràpia diana, l'inhibidor ribociclib, combinada amb una altra hormonal ha aconseguit per primera vegada una taxa de supervivència del 70% en pacients amb el subtipus de receptors hormonals o luminal, el més freqüent dels càncers de mama.«Aquest tractament suposa un canvi de paradigma» en l'abordatge del càncer avançat de mama en dones joves i podria convertir-se en tractament estàndard, ja que no només augmenta la supervivència, sinó que els permet viure amb qualitat de vida, va explicar el doctor Rafael Villaueva, oncòleg a l'Hospital Moisès Broggi de Barcelona.També pacients amb càncer de pulmó avançat han aconseguit sobreviure a la malaltia més de cinc anys amb un tractament d'immunoteràpia i la vida de la qual s'hagués contat en mesos abans que irrompés aquesta teràpia que estimula el sistema immune del malalt.Per primera vegada un assaig clínic ha presentat dades de supervivència a cinc anys en el tumor amb major mortalitat.L'assaig clínic KEYNOTE-001 de fase Ib, de la companyia MSD, mostra que l'anticòs d'immunoteràpia pembrolizumab va ser segur i eficaç i va augmentar substancialment la supervivència general del càncer avançat de pulmó no microcític, el subtipus que pateix el 85% dels pacients.El 23,2% de les persones que no havien estat tractades prèviament amb quimioteràpia i el 15,5% dels pacients tractats prèviament estaven vius després de cinc anys.«El pronòstic negatiu que sempre s'ha associat amb un diagnòstic de càncer de pulmó no microcític avançat ja no és apropiat», va dir l'autor principal de l'estudi, Edward B. Garon, professor associat de Medicina en la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles.Els pacients que van respondre són aquells que expressen la proteïna PD-L1 contra la qual es dirigeix el fàrmac per a llevar el bloqueig que li imposa al sistema immunitari i així permetre-li combatre les cèl·lules tumorals.Els investigadors van observar que els nivells més alts d'expressió de PD-L1 predeien la supervivència més llarga.En la jornada d'avui de FÀSTIC, l'oncòleg espanyol Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, va presentar com a investigador principal un estudi que obriria les portes de la immunoteràpia com a tractament alternatiu a la quimioteràpia.Es tracta de l'estudi KEYNOTE-062 amb el fàrmac d'immunoteràpia pembrolizumab en primera línia de tractament per a càncers avançats gastroesofàgics i gàstrics.Això podria suposar també efectes secundaris menys adversos que amb el tractament convencional de quimioteràpia.Aquestes dades són els primers que es presenten pel que Tabernero, també director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i actual president dels oncòlegs europeus, ESMO, va precisar als mitjans de comunicació que és necessari seguir investigant.