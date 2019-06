El cotxe amb el qual es va accidentar Reyes anava a 237 km/h

Va perdre el control del vehicle en rebentar una de les rodes

Actualitzada 02/06/2019 a les 20:10

Segons informa Mundo Deportivo, l'atestat de la Guàrdia Civil sobre l'accident en el qual va morir el futbolista José Antonio Reyes i un familiar, es va produir per la pèrdua de control del vehicle en rebentar una de les rodes.Segons informa el mitjà, Reyes circulava a 237 km/h, aquesta velocitat va fer que en rebentar la roda el vehicle fos incontrolable, col·lidís contra un bloc d'obra i bolqués 200 metres més enllà d'on havia patit la sortida de via.Els investigadors també sospiten que les rodes no tenien la pressió adequada, ja que Reyes feia mesos que no agafava el Mercedes Brabus S550 de 380 CV amb el qual es va accidentar.