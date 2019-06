Bosch adverteix que la resposta de Sánchez a l'informe de l'ONU «és el menys intel·ligent que podria fer»

El conseller d'Acció Exterior insta al Rei a sortir a dir «anem a arreglar-ho» en lloc de «a por ellos»

Actualitzada 02/06/2019 a les 13:19

Missatge a Felip VI

Els diputats europeus presos i a l'exili

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, assegura que la resposta que ha donat el Govern espanyol a l'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides «és el menys intel·ligent que podria fer». En una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Nacional', el conseller alerta que si no pren mesures la reputació d'Espanya «es veurà seriosament danyada». Bosch també insta al rei Felip VI a «reparar el dany» i «en lloc de sortir a dir a por ellos», optar per «sortir a dir anem a arreglar-ho, anem a ser un país democràtic, anem a corregir aquestes deficiències».En l'entrevista publicada a 'El Nacional', Bosch adverteix que l'informe «no acaba aquí» i seguirà el seu curs dins de l'ONU. Malgrat que no comporti sancions, explica el que diu el document «és que Espanya no està complint amb els drets humans», un missatge que «és demolidor».Pel que fa a la resposta del Govern espanyol d'impugnar dos dels membres, el conseller considera que el fet «que es dediquin a desmerèixer aquest grup, és gravíssim, perquè estan qüestionant el funcionament de l'ONU». I Posa com a exemple que només el 2017 van ser 31 els Estats que van alliberar presos després d'un dictamen similar, entre ells, França, EUA, Turquia, Cuba o Israel. A parer del conseller, Espanya «reacciona tard, malament» i «s'està equivocant» en qüestionar el funcionament del sistema de les Nacions Unides. «El que està aconseguint és desmerèixer la seva reputació internacional», diu Bosch, tot assegurant que «el món se'n comença a fer creus del que està fent el regne d'Espanya».Segons el titular d'Acció Exterior, ignorar el dictamen pot comportar una col·lisió amb el sistema de Nacions Unides. «Si arriben a aquest extrem, la reputació d'Espanya com a estat democràtic amb independència judicial i amb respecte als drets humans es veurà seriosament danyada», assegura. I insta a l'executiu de Sánchez a «com a mínim» fer «un pronunciament» i dir que «això s'ha de resoldre», i no tot el contrari.En l'entrevista, el conseller també demana al rei Felip que repari «el dany terrible que estan fent a les institucions espanyoles». «En lloc de sortir a dir a por ellos, hauria de sortir a dir anem a arreglar-ho, anem a ser un país democràtic, anem a corregir aquestes deficiències», considera, malgrat que reconeix que «és molt probable que no ho faci».Sobre la decisió de l'Eurocambra d'impedir que l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín accedeixin al Parlament fins que tinguin l'acte de diputats i la possible suspensió d'Oriol Junqueras, Bosch recorda que són persones que «han estat escollides». «Un govern de la UE no ha d'influir en la composició del Parlament europeu, els jutges d'un Estat no poden tergiversar els resultats de les urnes... Per tant, tenim un problema a Europa. Això ja no és un afer intern espanyol», assegura.El conseller reconeix que a Europa s'han trobat «amb una campanya oficial» per «desacreditar l'independentisme» però que, malgrat tot, s'han aconseguit «coses notables».