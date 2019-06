Sánchez proposa abordar un estatut dels treballadors «per acomodar les normes a la realitat canviant»

El president espanyol no fa cap referència en la seva intervenció al Cercle d'Economia a la crida d'Aragonès per recuperar el Pacte de Pedralbes

Actualitzada 01/06/2019 a les 18:14

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dissabte abordar un nou estatut «del segle XXI» amb l'objectiu d'«acomodar les normes a la realitat canviant». El president espanyol ho ha dit just una setmana després de l'accident mortal d'un repartidor que treballava per Glovo a Barcelona. Sánchez ha clos aquest migdia la 35a edició de les Jornades del Cercle d'Economia de Sitges, en una intervenció on no hi ha hagut cap referència explícita al conflicte polític amb Catalunya, ni a la proposta del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, de recuperar el pacte de Pedralbes, tampoc durant el torn de preguntes. En canvi més centrada en el paper que opina que tindrà Espanya en els pròxims cinc anys de legislatura europea.En aquest sentit, el president espanyol ha destacat la necessitat de «fer un pas endavant». «Si volen una Europa que ens protegeixi, hem de protegir la idea d'Europa», ha subratllat Sánchez, que també ha fet una aposta per convertir l'Estat en «un viver del talent» i en aconseguir «una millora de la productivitat».Sobre la proposta d'abordar un nou estatut dels treballadors, Sánchez ha assenyalat que «mai ha estat escrit que el futur estigués lligat als llocs de treball de baixa qualitat» i ha fet una crida a «combatre el conformisme» ja que «el futur pertany els qui no accepten fets consumats». «Sempre hi haurà qui prefereixi acomodar la realitat a la norma, inclús quan la norma quedi superada la realitat», ha continuat el president del govern espanyol, que ha deixat clar que ara «és el moment d'invertir els termes i acomodar a la realitat canviant».Sánchez s'ha referit a aquesta iniciativa una setmana després de la mort d'un repartidor de Glovo a Barcelona, un fet que ha posat com a exemple de les noves condicions laborals «a les què hem de donar resposta». Per això, el nou text considera que també s'hauria de pronunciar sobre la desigualtat laboral entre gèneres, als drets de propietat intel·lectual a la feina i la racionalització dels horaris laborals, entre d'altres.El president espanyol ha reivindicat la idea d'impulsar un «progrés social amb justícia social». «El progrés social les generacions aquí presents però també de les que estan per venir i que es mereixen també tenir un horitzó la justícia social i sostenibilitat com la que tenim nosaltres»; ha comentat.Sobre les eleccions europees de diumenge passat, dels quals ha destacat l'«alt nivell de participació» i que els ciutadans han demostrat que «Espanya vol avançar amb justícia social». «És hora d'ajuntar esforços, convocar representants, institucions polítics, empresaris i societat civil per impulsar una agenda del canvi», ha afirmat el president espanyol. Aquesta agenda, ha afegit, girarà sobre l'objectiu d'una economia competitiva i sostenible, unes institucions «netes i transparents» i una societat «plural i més justa».Sánchez també ha revelat que la Comissió Europea ha elogiat el Pla d'energia i clima de l'Estat, del qual ha dit que és el «més complet» dels 28 estats membres. «No demanarem perdó per ser els més ambiciosos, ens hi juguem el futur», ha comentat.El discurs del president espanyol ha posat fi a la 35a edició de les Jornades del Cercle d'Economia de Sitges. Entre els assistents a la sessió final, hi havia la ministra d'Economia, Nadia Calviño; la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera; el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; el president d'Aena, Maurici Lucena; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; i el cap de llista del PSC a les darreres eleccions municipals a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, entre molts altres representants polítics i empresarials.