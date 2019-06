Mor un home apunyalat a Montcada i Reixac

Els mossos han detingut un home com a presumpte autor de l'homicidi

Actualitzada 01/06/2019 a les 13:07

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 26 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un homicidi a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) aquest dissabte 1 de juny.Poc abans de les 10:25 hores s’ha rebut l’avís de testimonis informant que una persona estava agredint un home a la via pública amb arma blanca. En arribar al lloc, els agents de la comissaria de Montcada i Reixac de Mossos han trobat el cos d’un home que presentava signes de violència.El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat activat i ha estat present en l’actuació amb quatre unitats i ha pogut determinar la mort de la víctima. També ha activat el suport psicològic per atenció als familiars de la víctima.Els agents de Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte agressor, a qui han localitzat en el lloc dels fets. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació.