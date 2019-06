Els Mossos alerten de la nova estafa de l'advocat

Els estafadors es fan passar per advocats i reclamen diners a les víctimes per pagar una fiança i evitar la presó

Et truca qui diu ser l’advocat del teu fill perquè ha tingut un accident greu i li has de pagar diners per no entrar a presó? És una estafa, no paguis res #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/dIW8DGP26j — Mossos (@mossos) 1 de juny de 2019

Els Mossos d'Esquadra han alertat, a través del seu compte de Twitter, d'una nova estafa en la qual un fals advocat truca als usuaris informant que el seu fill ha estat detingut per provocar un greu accident.Els estafadors es fan passar per advocats i reclamen diners a les víctimes per pagar la fiança i evitar l'entrada a presó del fill acusat. Els Mossos alerten que els estafadors busquen gent gran per dur a terme l'estafa.