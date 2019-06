El Consell per la República Catalana crida a una mobilització el 2 de juliol a Estrasburg davant el Parlament Europeu

L'organització reclama a l'eurocambra que no permeti l'exclusió de 3 eurodiputats catalans

Actualitzada 01/06/2019 a les 09:51

El Consell per la República Catalana fa una crida a una mobilització el 2 de juliol a Estrasburg coincidint amb la constitució del Parlament Europeu. A través d'un comunicat, demana que es faci una «demostració massiva de suport a la democràcia i per la llibertat dels presos polítics». Concretament reclamen a l'eurocambra que no permeti l'exclusió de tres eurodiputats catalans, en referència a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. En aquest sentit, exigeixen respecte pels resultats de les eleccions europees del 26 de maig. En el comunicat, el Consell per la República també demana a l'estat espanyol que compleixi la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de l’ONU i alliberi els presos polítics.El Consell per la República explica que es coordinarà amb les entitats socials i polítiques que donin suport a aquesta mobilització, i demana la solidaritat a aquelles entitats civils i polítiques que se sentin concernides en la defensa dels drets i la democràcia a Europa.Segons l'organització, la violació dels drets d’aquests quasi 2,3 milions de ciutadans (la suma dels vots de JxCat i ERC) suposaria un «gravíssim precedent que deixaria tocada la credibilitat del Parlament Europeu». I afegeixen que l'eurocambra es veuria «incapaç» de garantir el respecte pels drets fonamentals dins de la pròpia institució i, per tant, incapaç de poder representar tots els ciutadans europeus, tal com determina el Tractat de Lisboa.El Consell defensa que, d’acord amb les reformes introduïdes per aquest tractat, en el seu article 14.2 queda clar que el Parlament el formen els «representants dels ciutadans de la Unió» enlloc dels «representants dels pobles dels Estats» com fins aleshores.