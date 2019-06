Almenys 12 morts i 6 ferits en un tiroteig en un edifici públic dels EUA

L'atacant va morir després d'enfrontar-se a dos agents

Actualitzada 01/06/2019 a les 10:04

Un tiroteig en oficines municipals de la localitat de Virgínia Beach (Virgínia, EUA) va deixar divendres almenys 12 morts, entre ells l'atacant, i sis ferits, segons han informat les autoritats.El cap de la Policia de Virgínia Beach, James Cervera, va dir en una roda de premsa que el presumpte autor dels trets, que treballava al lloc, va ser abatut.«Tenim onze víctimes mortes a l'escena i sis més que han estat transportades a hospitals locals», va declarar Cervera, qui no va precisar immediatament la condició dels lesionats.El cap policial va indicar que el sospitós, de qui va assegurar era un empleat «des de fa molt temps» del lloc i la identitat del qual no va revelar immediatament, va entrar a l'edifici poc després de les 16.00 hores local (20.00 GMT) i va començar a «disparar indiscriminadament».Segons l'oficial, l'atacant va morir després d'enfrontar-se a dos agents que van entrar al lloc.Entre els ferits es troba un dels policies, que segons Cervera va salvar la seva vida gràcies a l'armilla antibales.Cervera tampoc va confirmar durant quant temps es va produir el tiroteig i va demanar comprensió, en indicar que es tracta d'un «escenari enorme».«No hi ha manera de descriure un incident com aquest», va lamentar, en confirmar que estan rebent suport de l'FBI, així com d'unitats forenses del Departament de Seguretat Nacional (DHS, per les seves sigles en anglès) i de la Policia de l'estat de Virgínia.L'Hospital General Sentara de Virgínia Beach va confirmar al seu compte de Twitter que van rebre a cinc dels ferits i que el sisè va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital General Sentara de Norfolk.Tot i l'elevat nombre de víctimes, el tiroteig a Virgínia Beach no està entre els més mortífers de la història dels EUA.El pitjor d'ells va ocórrer a Las Vegas (Nevada) l'1 d'octubre de 2017, quan un home va obrir foc des de l'habitació d'un hotel contra una multitud que assistia a un concert matant a 58 persones abans de posar fi a la seva vida.Un any abans, el 12 de juny de 2016, un home va assassinar a 49 persones i després es va suïcidar en un club gai de la ciutat d'Orlando (Florida).El tercer tiroteig més mortífer va ocórrer l'abril de 2007 en un campus de la Universitat Politècnica de l'estat de Virgínia, coneguda com a Virgínia Tech, quan l'estudiant Seung-Hui Cho va matar a 32 persones abans també de suïcidar-se.