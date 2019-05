OCU demana la retirada de dos cremes solars per no protegir suficient

Els productes d'Isdin i Babaria anuncien un factor de protecció del 50, però en realitat ho són del 15 i 30

Actualitzada 30/05/2019 a les 17:21

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha demanat la retirada del mercat de dos cremes solars per ser del factor de protecció que anuncien al seu packaging.Concretament, es tracta de les cremes Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ i Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+. OCU alerta que, en realitat, el producte d'Isdin haria d'anunciar que és del factor de protecció 15 i el de Babaria, de 30.La organització ha analitzat 17 protectors solars en format polvoritzador (esprai, pistola o aerosol) amb SPF 50+). Es tracta de productes especialment destinats a la pell dels nens, de les marques més conegudes i de venda en supermercats, perfumeries, farmàcia o parfarmacias.Després de ser sotmesos a proves molt específiques, entre elles test destinats a comprovar si el factor de protecció solar (SPF) anunciat correspon al real, la OCU ha comprovat que en dos dels protectors no compleixen aquesta regla bàsica. Per aquets motiu, han demanat a l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que realitzi les comprovacions necessàries i retiri del mercat aquests dos productes, pel risc greu que el seu ús pot suposar per a la salut dels nens.