ERC reclama que el diari de sessions del Senat reculli els insults del PP a Romeva

Els republicans demanaven la reprovació de Rafael Hernando, però la Mesa del Senat no els ho ha acceptat

Actualitzada 31/05/2019 a les 11:55

La Mesa del Senat no ha acceptat cap de les mesures que proposava ERC contra el senador del PP Rafael Hernando que, durant la sessió constitutiva del 21 de maig, va interrompre Raül Romeva llegint el nom del següent senador i que després va afegir: «Que es foti, el desgraciat».Els republicans demanaven a la mesa de la cambra alta que reprovés Hernando per la seva actuació però, en un escrit del 29 de maig, es posiciona en contra i diu que no existeix «via procedimental» en el reglament del Senat per fer-ho. Tampoc accepta l'altra petició d'ERC, que era modificar el diari de sessions per tal que l'incident i els insults hi constessin. «De conformitat amb el reglament, no procedeix accedir a això sol·licitat», recull la resposta de la mesa.