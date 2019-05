L'Eurocambra suspèn l'acreditació als electes de l'Estat per evitar «problemes polítics» a Espanya

Tajani accepta la petició del PP, PSOE i Cs per «garantir un tractament just i equitatiu» dels escollits a les eleccions europees del 26-M

Actualitzada 30/05/2019 a les 18:24

La prohibició a Puigdemont i Comín

Petició de PP, PSOE i Cs

L'Eurocambra ha de decidit suspendre l'acreditació provisional als eurodiputats electes de l'Estat espanyol i retirar les que ja ha donat per evitar «problemes polítics» a Espanya. El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha acceptat així la petició que havien fet el PP, PSOE i Cs on demanaven no concedir aquesta acreditació fins que l'Estat espanyol comuniqui oficialment la llista d'eurodiputats, després que la institució impedís als eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín accedir per fer aquests tràmits. Tajani ha assegurat en la seva carta que pren aquesta mesura per «evitar qualsevol possible interferència en un procediment nacional» i per «garantir un tractament just i equitatiu» dels escollits a les eleccions europees del 26-M.En la seva carta dirigida als eurodiputats Iratxe Garcia (PSOE), Estaban Gonzalez Pons (PP) i Javier Nart (Cs), Tajani recorda que l'acreditació preliminar és «purament una pràctica administrativa» que fa la institució per permetre als nous membres «assumir els seus deures i estar operatius a temps per la sessió constitutiva» de la cambra el 2 de juliol.Segons Tajani, l'Eurocambra sempre ha concedit aquestes facilitats provisionalment a partir de «la informació no oficial provinent dels estats membre». Tot i això, afirma que «l'acreditació només esdevé definitiva quan les autoritats nacionals notifiquen al Parlament Europeu la llista dels membres electes».«Aquesta pràctica administrativa no té efectes legals i no proporciona cap dels drets que tenen els membres», defensa Tajani.El Parlament Europeu va prohibir dimecres a la tarda a Puigdemont i l'exconseller Comín entrar a la cambra i començar alguns dels tràmits per ser eurodiputats. Tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26-M i són eurodiputats electes, però no es van poder fer la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, un pas que sí que van poder fer altres polítics escollits com José Ramón Bauzá, de Ciutadans. Segons Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada la va donar el secretari general del Parlament Europeu.Fonts del Parlament Europeu van confirmar que els nous diputats poden obtenir «una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres» amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a «no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat».Arran d'això, PP, Cs i PSOE van demanar a Tajani que suspengués tots els permisos temporals als eurodiputats electes de l'Estat per evitar que Carles Puigdemont i Toni Comín poguessin entrar a la cambra i tenir una credencial sense haver recollit l'acta a Madrid, segons va poder saber l'ACN. Els tres partits van argumentar que a l'Estat espanyol encara no hi ha «llistat oficial» de diputats electes i que «no es pot acreditar cap diputat abans de recollir l'acta a Madrid».