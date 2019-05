El departament de Justícia deixarà sortir Oriol Pujol en semi-llibertat tot i la revocació del tercer grau

El reglament penitenciari permet que un pres en segon grau tingui sortides diàries laborals i de voluntariat social

Actualitzada 30/05/2019 a les 18:05

La Junta de Tractament de la presó de Brians 1 ha acordat aquest dijous que Oriol Pujol Ferrusola pugui sortir a partir de dilluns del centre en un règim de semi-llibertat similar al tercer grau, que la jutgessa de vigilància penitenciària va revocar la setmana passada. Això es podrà fer per l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament Penitenciari, que permet certa flexibilització en el règim ordinari, l'anomenat segon grau. Pujol sortirà cada dia a partir de dilluns que ve per anar a treballar i per fer voluntariat social, gairebé igual que si estigués en tercer grau, excepte que els caps de setmana els haurà de passar a presó.Aquest article permet que l'equip tècnic i la junta de tractament adopti un model que combini aspectes característics de cada greu, «sempre que la mesura es fonamenti en un programa específic de tractament que d'altra manera no es podria executar».Pujol va sortir en tercer grau el 29 de març, però la fiscalia va recórrer la decisió i la setmana passada la jutgessa de vigilància penitenciària la va revocar en considerar que Pujol, que havia ingressat a presó al gener no havia passat prou temps entre reixes per saber si els programes de tractament havien tingut resultat.Segons la Secretaria de mesures penals, reinserció i atenció a la víctima, aquest article permet la flexibilització dels diferents règims de vida per adaptar-los a les circumstàncies de cada intern. En aquest cas, suposarà que el règim de vida en segon grau en el que ha quedat classificat permeti un pla de treball amb sortides diàries laborals i de voluntariat social a partir de dilluns vinent.L’acord, segons el departament, ha tingut en compte la interlocutòria del jutjat de vigilància penitenciària que senyalava que factors com ara la primarietat delictiva, el reconeixement del delicte, la satisfacció de les penes de multa o el baix risc de reincidència d’un intern es poden tenir en compte igualment mitjançant «altres mecanismes» diferents a la classificació en tercer grau per «continuar el procés d’inserció social familiar i laboral iniciat pel penat».Tal i com preveu el Reglament penitenciari, la mesura és «excepcional» té una aplicació immediata i necessitarà l’aprovació posterior del Jutjat de Vigilància Penitenciària. L’any passat, a Catalunya es va aplicar l’article 100.2 a 405 persones i actualment gaudeixen d'aquest règim un total de 141 interns.