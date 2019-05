Detecten a menors d'un institut de Granada gravant-se amb el repte del «joc de la mort»

Menors de segon i tercer de l'ESO s'han gravat estrenyent-se el coll fins que la persona queda inconscient i ho han difós en les xarxes socials

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:29

La Policia Local de Granada ha detectat, a través d'una denúncia realitzada per les xarxes socials, a diversos menors d'un institut de Granada gravant-se amb el mòbil realitzant el repte de l'anomenat «joc de la mort», que consisteix a penjar a algú fins a deixar-lo inconscient, uns fets dels quals ja s'ha donat trasllat a la Fiscalia.Es tracta de l'únic cas detectat fins al moment a Granada d'aquest perillós joc en el qual menors de segon i tercer de l'ESO s'han gravat en els exteriors del centre estrenyent-se el coll fins que la persona queda inconscient i l'han difós en les xarxes socials, un assumpte sobre el qual la Policia Local va ser alertada amb un missatge privat a través de Twitter.Després de tenir coneixement d'aquest fet, la Policia Local es va posar en contacte amb el director del centre, al qual «ja li havia arribat alguna cosa» d'aquest assumpte i es va decidir actuar en l'institut, on aquest cos va impartir el dimarts als estudiants de segon i tercer de l'ESO una xerrada per a explicar-los les «greus conseqüències» que pot comportar aquesta pràctica.La Policia Local no ha detectat més casos a Granada fins al moment, encara que segueix en contacte per aquest assumpte amb la direcció del centre i amb la Fiscalia.