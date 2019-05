Un conductor de la Corunya perd 28 punts del permís de conduir en una setmana

L'home ha rebut denúncies per infraccions molt greus i per un import total de 4.200 euros

La Guàrdia Civil ha proposat la retirada de 28 punts a un conductor de la Corunya en tot just una setmana, segons relata el diari La Voz de Galícia. L'institut armat el cataloga com un «usuari de risc». L'home ha rebut denúncies per infraccions molt greus i per un import total de 4.200 euros.El conductor, de 34 anys, va ser detectat per la Guàrdia Civil de Trànsit cometent infraccions molt greus per diferents localitats i carreteres de la província durant els últims dies. Va ser denunciat després d'intentar eludir un control d'alcohol i drogues a la carretera N-634, una via amb diversos trams de concentració d'accidents. L'infractor també va ser interceptat i va donar positiu en les proves d'alcohol i drogues en aquest curt espai de temps.I no va quedar aquí la cosa. El mateix individu va tornar a donar positiu en un altre control, en aquesta ocasió durant la celebració del Rallymix de Touro.En total, aquest home haurà de pagar 4.200 euros i perdrà 28 punts del permís de conduir. Per a recuperar-ho, no li n'hi ha prou amb anar a un curs. Davant les múltiples infraccions greus comeses, ara, per a tornar a posar-se al volant, haurà d'obtenir un nou permís i realitzar el corresponent curs de sensibilització i reeducació viària.La Guàrdia Civil té identificats a nombrosos automobilistes a Galícia que són multirreincidents. Els qualifica com a usuaris de risc i organitza una vigilància especial perquè no posin en perill la seguretat en les carreteres. Aquesta catalogació permet a l'institut armat procedir al decomís del vehicle.