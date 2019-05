La Mesa del Senat suspèn Raül Romeva com a senador

PSOE i PP voten a favor de la suspensió immediata avalada pels lletrats i PNB en contra

Argumentació de l'informe

La Mesa del Senat ha suspès el senador d'ERC Raül Romeva en base a l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) i amb l'aval dels lletrats de la cambra alta. El quatre membres de la Mesa del PSOE i els dos del PP han votat a favor de la suspensió mentre que el secretari de la Mesa del PNB s'ha posicionat en contra. Ho ha anunciat la portaveu de la Mesa, la socialista Cristina Narbona. La Mesa del Senat ha adoptat aquest dimecres la decisió després de més d'una hora i mitja de reunió en la qual ha estudiat l'informe dels serveis jurídics del Senat, que determina que «resulta indubtable» que la Mesa de la cambra alta pot suspendre automàticament Romeva, tal com va fer divendres la del Congrés amb els diputats presos. La suspensió és amb caràcter retroactiu i té efectes des del moment de la constitució del Senat, el passat 21 de maig. La Mesa del Senat també ha acordat demanar un nou informe als lletrats del Senat perquè determinin les «repercussions concretes» de la suspensió en el funcionament de la cambra alta.Com a conseqüència de la suspensió, ERC es queda sense grup parlamentari propi, ja que va cedir quatre dels tretze senadors republicans a JxCat perquè pogués constituir-se com a grup. Així doncs, ERC es queda amb nou senadors -compta amb un d'EH Bildu- i no arriba als deu necessaris per tenir-ne de propi. La Mesa ha donat cinc dies a ERC perquè reformuli la composició del grup.La suspensió s'ha decidit després de conèixer l'informe que va encarregar el president del Senat, Manuel Cruz, fa una setmana. Els lletrats determinen que «resulta indubtable» que la Mesa del Senat pot suspendre automàticament Romeva i que és «competent» per donar efectivitat a la suspensió de forma immediata.La suspensió s'ha fet en base a l'article 384bis de la LECrim que l'estableix un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i s'hagi decretat la presó provisional per un delicte relacionat amb bandes armades o individus terroristes o rebels els diputats. En aquest cas «el processat que estigués ostentant una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici d'aquest mentre duri la situació de presó».És el que va utilitzar divendres el Congrés per suspendre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull i el que va fer servir el jutge Pablo Llarena per suspendre els diputats al Parlament el juliol passat. En canvi, els lletrats han assegurat que «no procedeix» suspendre Romeva en base a l'article 22.6 del reglament del Senat.L'informe dels lletrats assegura que «no procedeix» suspendre Romeva en base a l'article 22.6 del reglament del Senat, ja que «els pressupòsits que requereix tal aplicació no es donen». Aquest article estableix que la suspensió per part del Senat s'ha de fer després que s'hagi concedit el suplicatori i el Tribunal Suprem ha descartat demanar-lo.Els lletrats sostenen que, si l'alt tribunal no el demana, el Senat no disposaria «des de la perspectiva formal i garantista exigible davant una actuació que limita un dret fonamental, dels elements de judici imprescindibles» per suspendre Romeva.Els lletrats també apunten que encara que el Suprem no ha comunicat al Senat que hagi de suspendre Romeva en base a l'article 384bis, assumeix que la situació de Romeva -està en presó preventiva i processat fermament per un presumpte delicte de rebel·lió-, fa que sigui «plenament aplicable» la suspensió automàtica que estableix la LECrim.Segons l'informe, seria «manifestament il·lògic» permetre que el senador d'ERC eludeixi l'aplicació de l'article.