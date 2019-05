El Parlament Europeu prohibeix l'entrada a Puigdemont i Comín

Es reserven el dret a no donar «cap facilitat» per entrar fins a comprovar que «la persona ha obtingut realment l'acta de diputat»

Actualitzada 29/05/2019 a les 19:59

El Parlament Europeu no ha permès aquest dimarts a l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín entrar a la cambra i començar alguns dels tràmits per ser eurodiputats, segons han denunciat en una atenció als mitjans des de Brussel·les. Així, tot i que tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26-M i són eurodiputats electes, no han pogut fer-se la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, on sí que han entrat altres polítics que també van aconseguir representació en els comicis. Segons ha assegurat Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada l'ha donada el secretari general del Parlament Europeu.Fonts del Parlament Europeu han confirmat que els nous diputats poden obtenir «una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres» amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a «no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat».En una atenció als mitjans davant de l'Eurocambra poc després dels fets, Puigdemont ha explicat que han intentat entrar acompanyats d'altres eurodiputats electes i sortints, com Diana Riba o Jordi Solé, però que tant a ell com a Comín no els han deixat passar. Puigdemont ha assegurat que hi havia una llista amb tots els noms dels eurodiputats escollits i que el seu nom, el de Comín i el d'Oriol Junqueras estaven «en una trama de color gris».Segons Puigdemont, en un primer moment els membres de seguretat els han dit que «l'Estat espanyol no havia comunicat oficialment la llista de diputats escollits». «Llavors com és possible que altres diputats espanyols que han estat escollits han pogut fer aquest tràmit?», els hi ha preguntat. Puigdemont ha explicat que «al cap d'una estona» aquests li han comunicat que «per ordres» del Secretari General del Parlament Europeu, Klaus Welle, ells «no podien fer aquests tràmits» i que no els hi podrien donar explicacions.L'eurodiputada electa d'ERC Diana Riba sí que ha pogut entrar a l'Eurocambra, si bé no ha fet els tràmits encara per pròpia voluntat. Ara bé, l'eurodiputat electe de Ciutadans José Ramón Bauza ha pogut fer els tràmits, ja que ha ensenyat a les xarxes socials la seva nova acreditació per a l'Eurocambra com a eurodiputat.Puigdemont ha anunciat que ja han iniciat tots els tràmits per poder «denunciar aquesta greu violació dels drets fonamentals dels ciutadans europeus». «Espero que el Parlament Europeu no segueixi la senda marcada per les autoritats espanyoles i no s'estengui al cor de les institucions europees aquest costum de violar drets fonamentals», ha alertat.Puigdemont ha assegurat que «avui mateix» Welle «rebrà un burofax« seu i el president de la cambra, Antonio Tajani, també «rebrà un requeriment». «Exigirem totes les responsabilitats legals davant d'aquesta gravíssima discriminació», ha denunciat.Així, el líder de JxCat ha reclamat que tots «han de tenir els mateixos requisits per accedir a la condició d'eurodiputats». «És un joc brut, han intentat fer una jugada com la junta electoral central», ha dit, convençut que aquesta «també la perdran».