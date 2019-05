Dues de cada tres persones amb esclerosi múltiple a Catalunya són dones

Hi ha unes 11.500 persones diagnosticades amb aquesta malaltia

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:21

El Servei Català de la Salut (CatSalut) estima que a Catalunya hi ha unes 11.500 persones diagnosticades d'esclerosi múltiple, de les quals un 67,6% són dones. El CatSalut ha publicat un nou número d’Informes breus que analitza les xifres relatives a aquesta patologia i la seva evolució entre els anys 2013 i 2017. Dijous és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. No hi ha diferències en les taxes de prevalença entre homes i dones fins als 20 anys, però entre els 30 i els 70 anys les taxes de prevalença femenines són el doble que les masculines. Les dones són, de mitjana, un any més joves que els homes en el moment del diagnòstic. La taxa de mortalitat durant el 2017 va ser d'11,2 per cada 1.000 persones.Pel que fa al nivell de renda, s’observa com la taxa de prevalença augmenta a mesura que disminueix el nivell de renda, i aquesta diferència és més clara en dones que en homes. En aquest sentit, les dones amb renda molt baixa tenen una taxa de prevalença un 80% més alta que les que tenen una renda alta.L’informe també mostra que un 7% de les persones que pateixen esclerosi múltiple són pacients afectats d’altres malalties cròniques amb necessitats complexes d’atenció, mentre que en la població equivalent, aquesta proporció és inferior al 2%. La incontinència urinària és el primer problema de salut tant per als homes (15,2%) com per a les dones (18,0%).L’estudi del CatSalut també ha analitzat la despesa sanitària i la utilització que fan aquests pacients dels recursos sanitaris. L’any 2017, les persones amb esclerosi múltiple van utilitzar més els recursos sanitaris ambulatoris que la població equivalent per edat, sexe i nivell de renda. La mitjana anual de visites a l’hospital de dia (1,5 visites) és 7,5 vegades superior a la població equivalent; les visites a consultes externes (5,4%) van ser 3,6 vegades superiors, i les d’atenció primària (8,6 visites), un 60% més que la població equivalent.El nombre de fàrmacs diferents per persona també és un 65% superior en les persones amb esclerosi múltiple. I pel que fa a la despesa sanitària, les persones amb aquesta patologia tenen una despesa set vegades superior a les que no la tenen. Aquesta despesa és deguda principalment a la farmacèutica (75%), seguida de la despesa generada per les visites a les consultes externes (9,5%) i a l’hospitalització (6,4%).Al febrer, el Departament de Salut, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), va presentar una eina -l'aplicació web SELECCIONEM- per ajudar els afectats per aquesta malaltia a escollir el tractament.