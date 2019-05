Demanen dos anys de presó per espiar els missatges de WhatsApp de la seva xicota, a Palma de Mallorca

Ell nega haver accedit a les converses entre la seva parella i un altre home i ella insisteix que la controlava

Segons explica en la seva edició d'aquest dimarts el Diari de Mallorca, la fiscalia de Palma reclama dos anys de presó per un home acusat d’haver espiat les converses de WhatsApp que la seva parella va mantenir durant mesos amb el seu exnovi. El sospitós, acusat d’un delicte de descobriment i revelació de secrets, va negar els càrrecs. La denunciant, per la seva part, va explicar que ell la controlava constantment i va arribar a enviar-li les captures de les xarrades entre ella i la seva exparella.Els fets van passar durant l’any 2018, quan l’home suposadament va accedir sense autorització al contingut del telèfon mòbil de la dona. Va captar diversos missatges i els va incorporar a un arxiu informàtic que després va remetre a la seva parella per fer-se saber que coneixia els seus contactes amb el seu exnovi.La dona va admetre que en descobrir els fets es va apropiar del telèfon mòbil de l’acusat i el va portar a la Policia per denunciar l’ocorregut. La defensa de l’home va al·legar que no pot saber-se què va fer ella amb l’aparell i que la prova va anar obtingut de forma il·lícita, pel que va reclamar l’absolució del sospitós.