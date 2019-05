Rivera demana un «xec de confiança» als electors per aconseguir formar governs liderats per Cs

El líder del partit taronja diu que té «expectatives altes» i argumenta que un creixement important de Cs pot ser un «antídot» a Pedro Sánchez

Actualitzada 26/05/2019 a les 11:31

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat un «xec de confiança» als electors el 26-M per aconseguir formar governs liderats per la formació taronja. Rivera ha afirmat que té «bones sensacions» i «expectatives altes» i ha esperat que Cs segueixi creixent, en línia amb el resultat del 28-A. El líder del partit taronja ha dit que un creixement de Cs pot permetre que «per primer cop» hi hagi governs de Cs i hi hagi canvis.«Demano a tots aquells que ens van fer confiança fa quatre setmanes que ho tornin a fer. Si es així aconseguirem canvis i governs estables, nets, reformistes i liberals a moltíssims llocs d'Espanya», ha dit aquest diumenge al matí després de votar al municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón. Rivera ha insistit que les eleccions municipals, autonòmiques i europees són una oportunitat per fer de «contrapès» i «antídot» a un govern de Pedro Sánchez a l'Estat.Rivera ha esperat poder «reeditar l'èxit del 28-A per passar pàgina» i formar governs de Cs. El líder de la formació taronja ha esperat una participació alta i que la jornada es produeixi «sense incidents».El líder de Cs també ha respost la crida a «l'estabilitat» i a deixar enrere la «dialèctica electoral» que ha fet Sánchez. Rivera ha esperat que faci referència a «respectar l'oposició» i a tendir la mà a pactes d'estat. El líder de Cs també ha demanat respecte a la Constitució i el reglament del Congrés.Rivera ha tornat a criticar l'actuació de Meritxell Batet i també les declaracions de Manuel Cruz sobre una sentència absolutòria dels presos independentistes i ha demanat que el PSOE no faci «cap pagament de preu als seus socis». «Els espanyols no ens mereixem el que s'ha vist aquesta setmana», ha dit.