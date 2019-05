Puigdemont espera ser eurodiputat per fer sentir la veu «plural i directa» de l'1-O «sense intermediaris»

El candidat de Lliures per Europa afirma que té «clara» la ruta i que si obté l'escó l'exercirà

Actualitzada 26/05/2019 a les 12:56

El líder de Junts per Catalunya (JxCat) i cap de llista de Lliures per Europa a les eleccions europees, Carles Puigdemont, ha explicat que vol ser eurodiputat perquè es pugui sentir la veu «plural i directa» de l'1-0 «sense intermediari». En declaracions als mitjans davant la seu del Parlament europeu, Puigdemont ha afirmat que té «clara» quina és la ruta que ha de seguir i s'ha mostrat convençut que exercirà l'escó. Ha esperat que el resultat de la jornada els permeti fer sentir la seva veu a Europa «amb total llibertat». Puigdemont ha explicat que ell no ha votat en aquests comicis però que ho ha fet molta gent per ell, Clara Ponsatí i Toni Comín, davant la seva «impossibilitat» de fer-ho.