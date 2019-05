L'Open Arms torna a Espanya després d'un mes de missió

El vaixell se sotmet a una inspecció reglamentària per demostrar que compleix tots les normatives vigents

L'Open Arms ha tornat a Espanya després d'un mes de missió per transportar 20 tones d'ajuda humanitària al mar Egeu. El vaixell va arribar dissabte al port de Burriana, a Castelló, per sotmetre's a una inspecció reglamentària. «Ningú ens podrà acusar de no complir amb totes les normatives vigents per seguir al mar», ha apuntat l'entitat a través de Twitter. L'Open Arms va salpar el 23 d'abril des de Barcelona després de més de 100 dies bloquejat al port pel Ministeri de Foment. Finalment, el govern espanyol li va donar permís per sortir però només per transportar material humanitari, no per efectuar tasques de rescat de persones.El vaixell va arribar a Samos (Grècia) el 30 d'abril i després es va traslladar a Lesbos, on finalment va descarregar a Tessalònica.