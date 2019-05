El PSOE guanyaria les europees i Puigdemont obtindria escó, segons Celeste-Tel

Es tracta d'una enquesta realitzada entre les 10 i les 18 hores d'aquest diumenge

El PSOE guanyaria les eleccions europees amb el 28,4% dels vots, onze punts més que el PP, segons un sondeig de Celeste-Tel per a eldiario.es en el qual s'atribueix a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont un escó a l'Eurocambra.Es tracta d'una enquesta realitzada entre les 10 i les 18 hores d'aquest diumenge mitjançant 1.100 entrevistes telefòniques i amb un marge d'error és del 3,1%.D'acord amb aquesta enquesta, la llista que encapçala Josep Borrell obtindria 18 escons, el PP 11, Ciudadanos 9 (amb el 16% dels vots), Unidas Podemos 7 (12,4%), Vox 4 (6,5%) i Ahora Repúblicas --la llista que integra a ERC, Bildu i BNG- 3 (6% dels vots).És a dir, els socialistes collirien 4 escons més que en 2014 i Ciutadans es quedaria a poc més d'un punt del PP, que baixaria fins al 17,3% dels suports amb Dolors Montserrat al capdavant i perdria 5 escons.Vox obtindria per primera vegada representació a Europa, amb 4 escons, si bé obtindria menor percentatge de vots que els que va collir en les generals.Una altra de les claus que apunta l'enquesta és la victòria de la coalició Ahora Repúblicas -encapçalada per Oriol Junqueras i amb tres europarlamentaris- sobre la llista de Puigdemont, que obtindria un sol escó.