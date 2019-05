Els detinguts haurien provocat altercats i aldarulls al barri de Nervión

Actualitzada 25/05/2019 a les 11:55

La Policia Nacional ha detingut durant la matinada a 23 aficionats de les faccions més radicals d'aficionats del Futbol Club Barcelona per provocar altercats en la prèvia de la final de la Copa del Rei que es disputa avui dissabte a Sevilla.Segons ha informat el cos policial, els detinguts haurien provocat altercats i aldarulls al barri de Nervión. Anaven armats amb pals i objectes contundents que utilitzaven per destrossar el mobiliari urbà. La policia els ha retirat l'entrada per impedir-los l'accés a les instal·lacions del Benito Villamarín durant la disputa del matx.