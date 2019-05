Una explosió al centre de Lió causa almenys vuit ferits

Els fets han tingut lloc molt prop de la plaça Bellecour

Una explosió d'origen encara desconegut ha causat almenys vuit ferits lleus en ple centre de la ciutat de Lió, a l'est de França, han informat avui a Efe fonts de la Prefectura (delegació del Govern).Els fets han tingut lloc molt prop de la plaça Bellecour, considerada el cor de la ciutat.Un portaveu de la Prefectura ha assenyalat que «la situació es troba sota control» i que la policia ha establert un perímetre de seguretat entorn dels carrers afectats.Ha agregat que s'investiga la causa de l'esclat, que s'ha produït entorn de les 17.30 hora local (15.30 GMT).Segons el canal de televisió BFM TV, l'explosió es deu a un paquet bomba que es trobava enfront d'una fleca, encara que no existeix confirmació oficial sobre aquest extrem. Ara, les autoritats estarien buscant a un home d'entre 30 i 35 anys, que portava el rostre parcialment cobert, ulleres fosques i uns pantalons de color clao.La Policia ha fet una crida a la ciutadania per a evitar que s'acosti als carrers del centre de Lió i facilitar així les tasques de socors i investigació.