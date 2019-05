Theresa May anuncia que dimitirà el 7 de juny

«Lamento profundament no haver pogut fer efectiu el Brexit», assegura l'encara primera ministra

Actualitzada 24/05/2019 a les 12:13

Corbyn reclama eleccions al Regne Unit

La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat aquest divendres que dimitirà com a líder del partit conservador el 7 de juny, obrint així la porta a l'elecció d'un nou inquilí del 10 de Downing Street en les jornades posteriors. «Tinc clar que és en el millor interès del país que hi hagi un nou primer ministre», ha dit May en una breu i emocional compareixença a les portes de Downing Street. May ha dit que dimitirà el 7 de juny i que el procés per escollir un nou líder pel partit començarà la setmana següent. «He informat a la reina, serviré com a primera ministra fins que el procés hagi acabat», ha afegit. «Lamento profundament no haver pogut fer efectiu el Brexit», ha dit. «Deixaré en breu la feina que ha estat un honor, per a mi, de tenir», ha assegurat May, visiblement emocionada.Finalment, les pressions han fet caure May. L'encara primera ministra britànica ha anunciat la seva dimissió després de mesos d'intentar aprovar a la Cambra dels Comuns el seu acord amb la Unió Europea pel Brexit i de pressions de l'ala més dura del seu partit i de l'oposició.«En democràcia, si dones veu a la gent, tens el deure d'implementar el que decideixen. He intentat fer-ho el millor possible, he fet tot el que he pogut per convèncer els diputats per donar suport a l'acord. Lamentablement, no n'he estat capaç», ha dit May.La premier britànica ha dit que creia fermament que era «el correcte» insistir fins a tres vegades per intentar aprovar l'acord de sortida a Westminster i evitar un Brexit dur o la possibilitat que la sortida del Regne Unit de la UE finalment no es consumés. Però ara, ha afegit, s'ha adonat que cal una persona nova que ho intenti.«El meu successor haurà de buscar un camí cap endavant que honori el resultat del referèndum. Per tenir èxit, ell o ella haurà de trobar consens al parlament, on jo no l'he trobat», ha dit May, advertint que totes les parts haurà de tenir «voluntat d'arribar a acords».May, que va substituir el seu predecessor David Cameron al capdavant del partit i al 10 de Downing Street quan el Brexit va guanyar en el referèndum del 2016, haurà de donar pas ara a un nou o nova líder. Entre els noms que més sonen, hi ha el de l'exprimer ministre d'Exteriors i exalcalde de Londres, Boris Johnson.«Sé que el partit conservador es pot renovar en els propers anys, que podem fer efectiu el Brexit i servir als britànics amb polítiques inspirades pels nostres valors», ha dit May, que en els seus tres anys al càrrec ha vist reduïda la seva majoria al parlament per unes eleccions i la dimissió de desenes de ministres.El líder de l'oposició i cap dels laboristes al Regne Unit, Jeremy Corbyn, ha celebrat la dimissió de Theresa May i ha reclamat la convocatòria «immediata» d'eleccions. «L'últim que necessita el país són setmanes de més lluites internes dels conservadors i un primer ministre no elegit», ha assegurat el cap de files dels laboristes. Corbyn ha destacat que «el parlament està bloquejat» i ha insistit que els tories han «fracassat profundament» amb el Brexit i «no ofereixen solucions». «Qui esdevingui nou líder conservador ha de permetre a la gent decidir el futur del nostre país en unes eleccions generals immediates», ha dit Corbyn.El cap de l'oposició ha destacat que la decisió de May de plegar «és correcta» però ha lamentat que arribi tard. «Ara ha acceptat el que el país ja sabia des de fa mesos: que no pot governar, ni pot, tampoc, el seu partit dividit i en desintegració», ha etzibat.