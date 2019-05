Processen a l'excúpula d'iDental per frau de 23 milions a la Seguretat Social

El jutge del cas, José de la Mata, ha processat a set integrants de l’excúpula del grup odontològic per 24 delictes contra la Seguretat Social

Actualitzada 24/05/2019 a les 15:52

El jutge del cas iDental, José de la Mata, ha processat a set integrants de l’excúpula del grup odontològic per 24 delictes contra la Seguretat Social que van causar un perjudici de 23,6 milions a les arques públiques, dins una peça separada de la causa que serà la primera en ser jutjada.El magistrat veu indicis per jutjar els primers administradors del grup, Vicente Castañer i Antonio Javier García Pellicer, així com els posteriors propietaris, Luis Sans Huecas i els germans José María Garrido López i Juan Garrido López. També a unes altres dues persones que van col·laborar amb ells, José Luis González i Domingo Bejarano Calabuig.Creu que els fets són constitutius de 24 delictes contra la Seguretat Social i xifra en 23,6 milions el perjudici econòmic que han causat els impagaments del grup iDental i del Instituto Odontológico Asociados (IOA, amb el qual van intentar repetir l’estafa).D’aquesta manera, el magistrat finalitza la investigació d’aquesta peça de la macrocausa, que se segueix per delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsedat, administració fraudulenta, alçament de béns, blanqueig, lesions i contra la salut pública.De la Mata considera que el grup iDental va començar a acumular irregularitats quan García Pellicer i Vicente Castañer ocupaven els càrrecs de responsabilitat en les seves empreses i que van continuar creixent després del relleu d’aquests i el nomenament de González Sánchez.Detalla les diferents etapes de iDental i de l’IOA entre 2015 i 2018, en les quals els investigats van desenvolupar maniobres que «assenyalen l’ànim fraudulent dels responsables del grup, que revelen el buidament patrimonial del mateix mitjançant la sortida de fons o generant fictícies obligacions per al seu profit en cas de conveni concursal».El jutge distingeix dues etapes en el frau d'iDental, una primera en la qual es van acumular 8,5 milions de deute i una segona en què va arribar fins els 16,6 milions.A això suma un tercer període, quan es va tractar de repetir l’estafa amb el Instituto Odontológico Asociados en el qual els impagaments van ser d’1,7 milions.En una primera etapa, quan eren al capdavant de les 55 empreses del grup iDental Castañer i García Pellicer, conclou que els impagaments acumulats «en diferents períodes dels anys 2015, 2016 i 2017 sumen 8.514.927 euros de deute principal».En un segon període, la responsabilitat en aquests actes fraudulents recau en Sans i els germans Gallard López, mentre que González hauria cooperat com a testaferro.Sans va viure l’etapa en què, segons el jutge, «la realitat és la inexistència de finançament i el fet de què, la que es va utilitzar, provenia d’inversors externs en un altre grup de clíniques dentals (IOA) que els mateixos responsables van desviar a iDental».A aquestes xifres, De la Mata afegeix els impagaments de les empreses del grup IOA, que sumen 1, 7 milions de 2017 a novembre de 2018, i dels que el jutge responsabilitza Sans, els germans Garrido i el presumpte testaferro Domingo Bejarano Calabuig.«L’ocultació dels socis reals de l’empresa deutora, la utilització de testaferros i els deutes molt elevats amb la Tresoreria General de la Seguretat Social» unit a la «desviació de fons a estructures empresarials particulars» denoten, diu el jutge, «una planificació prèvia».Això, prossegueix la interlocutòria, «inclou la circumstància de no pagar, per tant, existeix l’ànim de defraudar els interessos legítims de la Seguretat Social».Després de la interlocutòria de pas a procediment abreujat (equivalent al processament), ara les parts hauran de presentar els seus escrits d’acusació i defensa i després es dictarà l’obertura de judici oral.