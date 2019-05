L'assetjament escolar continua tenint seqüeles quaranta anys després de sofrir-lo

Les víctimes són més propenses a patir obesitat, depressió, diabetis i l'esperança de vida és menor

Els nens que han estat assetjats en el col·legi continuen estant en risc social i de salut quaranta anys després d'haver estat exposats i, a més, aquests menors tenen més probabilitats de ser objecte d'assetjament laboral en l'edat adulta.Ho ha assegurat aquest divendres el director de psiquiatria i salut mental de l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Celso Arango, qui ha subratllat que «les conseqüències de l'assetjament escolar es poden manifestar dècades després d'haver-lo sofert».En la seva intervenció en el XVIII seminari Lundbeck «Bullying y Mobbing. La huella del acoso en la salud mental», Arango ha apuntat que haver sofert assetjament escolar augmenta entre 2 i 3 vegades el risc de sofrir depressió, que pot aparèixer en la infància o molts anys més tard.A més, tenen més probabilitats de tenir obesitat o diabetis al llarg de la vida i un risc augmentat de suïcidi. L'esperança de vida mitjana també és menor.Segons ha assenyalat, l'assetjament produeix canvis en el cervell que provoquen que la víctima tingui dificultats per a afrontar situacions estressants al llarg de la vida.Afecta al 18% dels nois i al 10% de les noies, és més freqüent en primària que en l'ESO i el més utilitzat és el verbal (insults o amenaces), seguit del físic, si bé el ciberassetjament va en augment.«Avui 24 de maig hi haurà més de mil nens en aquest país que seran assetjats per part dels seus companys», ha advertit aquest expert, qui ha assenyalat que els casos que es veuen en les consultes són només la punta de l'iceberg del que ha qualificat com «un problema de salut pública».Una dura situació que porta a molts nens a «passar tot l'esbarjo tancats al bany».Segons aquest psiquiatre, el factor que més augmenta el risc de ser assetjat és el fet de ser diferent a la resta. Ser immigrant, tenir una discapacitat física o psíquica o obesitat són alguns dels factors que predisposen a ser víctima.A més, ha recalcat que la figura de l'assetjat-assetjador es dóna en un 20-30% dels casos, per la qual cosa «cal treballar amb tots».Per a fer front a l'assetjament escolar, el primer pas és parlar d'això. De fet, segons un estudi publicat en la revista The Lancet, el bulliyng es dóna menys en les famílies que sopen juntes.A més, és necessari un pla nacional. «És una autèntica vergonya que en aquest país no n'hi hagi» al contrari que ocorre en molts altres, ha lamentat.En el seminari s'ha posat en relleu la relació entre assetjament escolar i laboral, ja que haver estat assetjat de nen augmenta el risc de sofrir-lo en l'edat adulta.És el cas de Juan, de 41 anys i amb un trastorn de l'autisme lleu. «Al col·legi no em donava compte, però en arribar a l'institut les accions van ser més greus. Em posaven xinxetes i petards a la cadira, em tiraven boles, em donaven empentes».«Intentava costi el que costi no estar amb aquestes persones amagant-me en els meus llocs favorits, el bany o la biblioteca».La situació es va tornar a repetir al treball on el va sofrir durant 11 anys. «Quan vaig demanar ajuda a un sindicat em van contestar que allí això era normal».«Ningú fa ni diu res», denúncia Juan, que va arribar a tenir depressió i ansietat, maldecaps i d'esquena, encara que «afortunadament» ha pogut sortir d'«aquesta situació tan dura».Donada la relació entre tots dos, el doctor Arango ha considerat que «la millor prevenció de l'assetjament laboral es pot fer en els col·legis».Igual ocorre amb el bullying, haver estat assetjat al treball pot tenir efectes a llarg termini en la salut mental fins a cinc anys després, entre ells, depressió, trastorns d'ansietat i ideació suïcida, ha explicat Rosa Gutiérrez, cap del servei de salut mental de l'Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid.La prevalença oscil·la entorn al 14% de les persones laboralment actives i tant víctimes com assetjadors solen ser majoritàriament homes.Encara que només el 61% dels afectats demanen ajuda, la doctora Gutiérrez ha recordat que està penat i ha assenyalat que totes les empreses tenen l'obligació de tenir un protocol d'actuació i donar-lo a conèixer entre els seus empleats.Tots dos experts han coincidit a assenyalar que la relació entre bullying i assetjament psicològic i depressió és bidireccional: els problemes de salut mental són el resultat de l'assetjament, però augmenten la susceptibilitat a aquest.