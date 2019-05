Els estafadors solen buscar a gent gran com a vícitimes

Actualitzada 24/05/2019 a les 19:40

Els Mossos d'Esquadra han alertat a través del seu compte de Twitter d'una nova modalitat d'estafa, la del fals advocat. La policia catalana explica que els estafadors solen buscar a gent gran com a vícitimes.Aquests truquen per telèfon per comunicar que el seu fill ha estat detingut per haver provocat un greu accident. L'interlocutor, que es fa passar per un advocat, demana a l'usuari que li doni diners per poder pagar la fiança i evitar que el seu fill entri a presó.Davant aquest tipus d'estafes, els Mossos recomanen desconfiar i trucar al 112 per verificar la informació.