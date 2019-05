Els últims càrrecs l'acusen d'haver difós il·legalment noms de fonts classificades

Els EUA imputen disset noves acusacions al fundador de Wikileaks, Julian Assange, i en el marc del procediment en virtut reclamen l'extradició de l'activista digital. El mes passat ja l'havien acusat de conspiració amb l'exanalista d'intel·ligència Chelsea Manning per aconseguir accés a la xarxa del Pentàgon. Ara també se l'acusa d'haver rebut i difós de manera il·legal noms de fonts classificades a l'Orient Mitjà i a la Xina. Assange compleix una pena de presó d'un any al Regne Unit per haver trencat les condicions de la fiança, després d'haver estat set anys refugiat a l'ambaixada equatoriana al Regne Unit. Suècia també reclama l'extradició d'Assange per uns càrrecs d'abús sexual que investiga des del 2012.