Detingut un home per robar 2.500 litres de gasoil de camions aturats a l'autopista a Girona

El lladre va intentar escapar dels Mossos conduint amb les llums apagades de matinada per l'AP-7

Actualitzada 23/05/2019 a les 15:33

Els Mossos d'Esquadra han detingut al Gironès un home de 44 anys per haver robat 2.500 litres de gasoil de diversos camions estacionats a l'Autopista AP-7, i escapar-se conduint amb les llums apagades en plena nit. Els fets van passar dimarts pels volts de les quatre de la matinada. Una patrulla dels Mossos feia tasques de vigilància i va observar que un home treia una mànega de l'interior d'un camió i l'amagava en una furgoneta. Els policies van sospitar, i van començar a seguir el conductor, que en adonar-se'n va intentar escapar conduint amb els llums apagats durant més de tres quilòmetres per despistar els agents. Aleshores l'home va decidir connectar de nou les llums i deixar l'autopista per la sortida Sud de Girona però els Mossos havien establert un control just després del peatge.Malgrat les indicacions perquè s'aturés que li van fer repetidament els agents, el conductor va fer un gir brusc per evitar que la policia l'acabés atrapant i va passar entre una tanca protectora i els cotxes patrulla que estaven realitzant el control. Finalment, l'home va encallar la furgoneta quan intentava accedir a un camí de terra. Malgrat que va fer un últim intent per fugir corrent del lloc, els Mossos el van acabar enxampant i detenint.Els agents van revisar l'interior de la furgoneta, on van trobar-hi tres bidons de mil litres, dels quals dos estaven plens i un tercer estava a la meitat de la seva capacitat. També van localitzar una bomba que, presumiblement, servia per extreure el combustible. La policia també va poder comprovar que en un dels camions que havia manipulat li faltaven uns 700 litres de gasoil.L'home, de 44 anys i nacionalitat romanesa, va quedar detingut per un delicte resistència i desobediència a l'autoritat, conducció temerària i robatori amb força.