Denuncien «explotació» i «precarietat» de personal al rodatge de 'Westworld' a Besalú

El sindicat CNT alerta a Inspecció de Treball de jornades de dotze hores seguides de nit per 55 euros en la gravació de la sèrie d'HBO

Actualitzada 24/05/2019 a les 11:26

La Confederació Nacional del Treball (CNT) ha denunciat a Inspecció de Treball l'empresa de Màlaga Fresco Costa del Sol S.L que ha contractat el personal que treballa en el rodatge de la sèrie Westworld d'HBO que aquests dies s'està gravant a Besalú (Garrotxa). Els motius són la «volatilitat de l'empresa» i la «precarietat generalitzada» amb la subcontractació de treballadors. El sindicat denuncia que des del 22 de maig hi ha prop d'un centenar de persones treballant jornades de 15 hores a un preu tancat i amb un màxim de 80 euros la jornada de 12 hores. També han detectat que hi ha qui treballa dotze hores de nit per 55 euros i que se serveixen diners segons «la classe social del personal», posant l'exemple d'una escudella de cigrons servida en un got de cartró en el pitjor dels casos.La CNT també ha denunciat que la majoria de persones contractades per l'empresa desconeixen la seva situació legal perquè no se'ls ha proporcionat el contracte per comprovar les condicions i signar.En un comunicat, relacionen l'«explotació» laboral denunciada amb la temàtica que es roda a Besalú. Les escenes que es graven de la sèrie Westworld d'HBO estan ambientades en la invasió alemanya a Europa, «quan el feixisme extrem contrarestava el moviment obrer i superava el neoliberalisme». Segons el sindicat, «allò que a la pantalla semblarà un joc, en realitat té el rerefons de l'explotació de centenars de persones de tots els departaments de l'empresa de Málaga Fresco Costa del Sol S.L.».Finalment, recorden que aquest any es compleixen 100 anys de l'establiment de la jornada laboral de 8 hores a Espanya, quan «el sindicat CNT va guanyar la coneguda vaga de La Canadenca el 1919, esdevenint pioners a tot el món en aconseguir tal cosa per llei». I afegeixen que, «just després d'això va ascendir el feixisme per quasi tota Europa» i lamenten que en ple segle XXI, «la classe treballadora encara s'ha d'estar barallant per aquesta conquesta, en aquest cas veient els uniformes de les «SS» alemanyes desfilant per Besalú».El rodatge de la sèrie va començar dimecres i finalitza avui. Els treballs han comportat el tancament del centre i l'accés al pont medieval durant les hores de rodatge. Els establiments de la zona també han abaixat la persiana després d'arribar a un acord econòmic amb la productora.