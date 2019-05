Cinc morts a l'Everest en ple embús al cim

El excursionistes que han perdut la vida són un nord-americà, tres indis i un austríac

Actualitzada 24/05/2019 a les 12:52

Tragèdia en ple embús de més de 200 excursionistes per fer el cim de l’Everst. Un total de cinc persones han perdut la vida durant el descens després d’haver coronat la muntanya. El motiu de la seva mort ha estat l’excés de gent a la zona, segons l’organitzador de l’expedició.Les dues primeres morts que han transcendit han estat la del nord-americà Donald Lynn Cash i la índia Anjali Kulkarni, tots dos de 55 anys. Aquest divendres s’ha conegut la mort de tres alpinistes més: Kalpana Das i Nihal Bagwan, tots dos indis de 52 i 27 anys respectivament; i un austríac de 65 anys del qual no s’ha difós l’identitat.Els dos primers excursionistes van haver de fer cua per fer el cim i per baixar, però van perdre la vida pel camí. La mort dels dos indis que ha transcendit aquest divendres s’ha produït en el descens després de suportar hores de cua, mentre que l’austríac ha perdut la vida durant la ruta tibetana, menys transitada que la del Nepal.«Les expedicions es queixen que s’ha d’esperar més de dues hores per arribar al cim», es lamentava el representant del Ministeri de Turisme de Nepal, Gyanendra Shrestha. Això es deu a les grans cues que s’han format a l’estret pas cap a la cima de l’Everest, a 8.848 metres d’altitud, a causa del bon temps d’aquesta darrera setmana.Aquesta temporada ja han mort un total de set persones en aquesta muntanya. S’estima que el departamento de Turisme del Nepal ha emès 378 permisos d’escalades aquesta temporada, cosa que suposa un récord desde 1953, quan es va coronar per primer cop l’Everest.