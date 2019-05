A presó dos homes que es feien passar per policies o advocats per estafar gent gran

Els Mossos els atribueixen 28 fets a Catalunya i a la resta de l'Estat

Actualitzada 23/05/2019 a les 15:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos membres d'un grup criminal que es dedicaven a estafar persones d'edat avançada fent-se passar per advocats o policies i reclamant elevades sumes de diners o joies per alliberar els seus fills, suposadament detinguts a comissaria per haver causat algun accident de trànsit. Els agents atribueixen als detinguts, que estan a la presó, 28 fets a Catalunya però també a la resta de l'Estat. Feien creure a les víctimes que el seu fill aniria a la presó de forma imminent si no pagaven una suposada fiança de milers d'euros. Des de l'inici de la investigació haurien pogut reunir un botí de més de 120.000 euros.La investigació va començar a principis del mes de desembre, quan es van detectar diverses estafes a persones d'edat avançada amb el mateix mètode. La víctima rebia una trucada dels estafadors que alertaven que el seu fill estava detingut per haver causat un accident de trànsit greu. S'aprofitaven de l'estat de nerviosisme de la víctima i l'apressaven per pagar una fiança. Demanaven diners o joies per evitar que el fill entrés a la presó de manera immediata.Una de les tècniques que utilitzaven per donar veracitat era dir-los que podien trucar al 0092, afegint un zero a l’antic número d’emergències. Quan la víctima hi trucava qui responia era l’estafador que els havia trucat uns minuts abans i els confirmava la informació que ell mateix els havia donat. En aquest moment reiterava la necessitat de satisfer el pagament. S’inventaven el nom d’un advocat fictici al qual havien de donar els diners o les joies.Els agents van observar que els estafadors estaven perfectament organitzats. Triaven una ciutat i s’hi adreçaven sempre amb un vehicle llogat. La franja horària en què actuaven se situava entre les 9 i les 14 hores. D’aquesta manera s'asseguraven que els familiars de les víctimes estaven treballant, a banda de ser l'horari d'obertura de les entitats bancàries. Aleshores feien diverses trucades aleatòries a persones de les pagines blanques per abordar el màxim de víctimes possibles.El grup tenia una gran mobilitat geogràfica i cometia les estafes en diferents localitats catalanes en una primer etapa. En la part final de la investigació havien operat en municipis del País Basc, Cantàbria i l'Aragó.El dia 11 de maig es va realitzar l'operatiu policial als domicilis dels dos principals investigats, a Barcelona i a Castell-Platja d'Aro. A més d’arrestar els dos estafadors, els agents van localitzar 1.350 euros en efectiu, joies d’algunes víctimes, un ordinador portàtil, terminals de telèfons mòbils i diverses targetes SIM, a més de roba utilitzada per la persona que interactuava amb les víctimes, documentació diversa i el cotxe que feien servir habitualment.Els arrestats van passar a disposició judicial el 13 de maig i el jutge va decretar presó provisional per a tots dos. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.