Un alcalde francès reparteix viagra per a augmentar la natalitat a la localitat

Les escoles de Montereau amenacen amb tancar per la falta de nens

Actualitzada 22/05/2019 a les 15:21

L'alcalde de la petita localitat francesa de Montereau, en el centre-nord de França, ha posat en marxa una original iniciativa per a augmentar la natalitat: oferir viagra gratis i fins i tot diners en efectiu, per a intentar salvar les dues escoles locals, en perill per un descens progressiu i imparable de població. «Un poble sense nens és un poble que mor», va dir l'alcalde, que tem que les 650 persones que viuen en el poblet no siguin suficients per a mantenir el poble viu.Davant la possibilitat que certes classes de les escoles a Montereau i el municipi veí de Cour-Marigny tanquin i els alumnes siguin traslladats a municipis pròxims, com Lorris o Varennes-Chaingy, Debouzy va assegurar: «Volem que els nostres fills es quedin a Montereau». Per a enfrontar la situació, aquesta setmana se celebrarà una reunió en la qual participaran totes les parts implicada.El nou decret a favor de la natalitat, que es va fer públic la setmana passada, diu literalment: «Les [pastilles blaves] es distribuiran entre els ciutadans amb edats compreses entre els 18 i 40 anys per a donar-los una oportunitat de concepció i així preservar les escoles dels dos poblets». També suggereix que les autoritats locals recompensin a les parelles que donen a llum amb diners, segons va afirmar el periòdic The Local.De moment, ningú s'ha animat a acceptar l'oferta del municipi, i, a més, la legalitat de la promesa de Debouzy està en dubte perquè a França aquest tractament només es pot obtenir amb recepta mèdica. L'alcalde va admetre que la mesura era una forma d'atreure l'atenció i intentar obtenir ajuda de Govern i institucions per a mantenir oberta l'escola.