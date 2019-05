Oriol Pujol ja ha tornat a ingressar a la presó de Brians 2

El jutjat de vigilància penitenciària li ha revocat el tercer grau

Actualitzada 23/05/2019 a les 22:21

Oriol Pujol Ferrusola ja ha tornat a ingressar a la presó de Brians 2, després que el jutjat de vigilància penitenciària número 2 hagi decidit estimar el recurs que havia presentat la fiscalia i revocar-li el tercer grau. La magistrada que ha vist el recurs ha argumentat que tenint en compte que Pujol no havia complert una quarta part de la condemna, el temps d'estudi per decidir la classificació en tercer grau no havia estat suficient, ja que no havia arribat ni als dos mesos. També ha vist rellevant el fet que el delicte el cometés un diputat del Parlament i la repercussió institucional i social que això va provocar. La proposta de tercer grau havia estat elevada per decisió unànime de la Junta de Tractament de la presó de Brians 2 a la Secretaria de Mesures Penals, que l'havia ratificat.Pujol va ingressar voluntàriament al centre penitenciari el 17 de gener per complir una condemna de dos anys i mig de presó pel cas de les ITV. Des del 29 de març podia sortir del centre durant el dia i els caps de setmana. Ara tornarà a ser un intern de segon grau i no podrà sortir de la presó.El Departament de Justícia de la Generalitat encara no ha rebut la notificació oficial de l'escrit de la jutgessa que revoca el tercer grau a Oriol Pujol, però tot i això, ell ja ha ingressat a Brians 2.