L'exnúmero 2 de Vila assegura que Puigdemont va dir a l'exconseller que l'1-O es finançaria amb donacions de particulars

L'exsecretari general d'Empresa diu que Vila va qualificar de «declaració política» l'acord col·legiat del Govern per les despeses del referèndum

Actualitzada 23/05/2019 a les 11:29

El director de Serveis: «Cap despesa»

L'exsecretari general del Departament d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, ha assegurat que l'exconseller Santi Vila li va explicar que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenia previst que l'1-O es financés a través de donacions de particulars. En la seva declaració al Tribunal Suprem, Villòria ha assegurat que Vila va demanar que es donessin indicacions al Departament perquè no es comencés cap expedient de despesa o de contractació relacionat amb el referèndum, i que ja ho va fer amb anterioritat a l'acord del Govern del 6 de setembre, tot i que a partir d'aleshores ho va fer de manera «més ferma». Sobre aquest acord, ha explicat que Vila el va qualificar de «declaració política».Villòria, citat per la defensa de Vila, ha explicat que el procés de contractació té un «circuit reglat d'obligat compliment» i que el conseller «podia comprometre una despesa, però sempre seguint el procés». En relació amb l'1-O, ha assegurat que l'exconseller li va demanar que es donessin «indicacions a totes les unitats administratives» per no començar cap expedient de contractació o de despesa relacionada amb el referèndum, i que ell ho va traslladar al director de serveis de forma «verbal».Sobre l'acord de 6 de setembre en què el Govern assumia de forma col·legiada les despeses relacionades amb l'1-O, Villòria ha explicat que Vila el va qualificar de «declaració política» i que «sota la cobertura del mateix no havíem de fer cap despesa dirigida a la celebració de l'1-O». L'exsecretari general ha dit que l'exconseller ja li va indicar «amb anterioritat» a aquest acord que no es fes cap despesa, sense concretar la data. «N'havíem parlat, no sé si com a ordre o com a comentari, que hi hagués prudència», ha dit, mentre que en el moment que hi va haver l'acord de Govern i la suspensió per part del TC «la indicació del conseller va ser més ferma i contundent».Villòria ha afegit que quan va llegir l'acord del Govern ja s'havia produït la suspensió del TC i que va entendre que «l'acord era d'impossible execució».L'exsecretari general ha dit constar-li que al departament no hi va haver «cap despesa ni contractació» relacionada amb el referèndum i que tampoc es va plantejar «en cap moment» la sessió de locals de titularitat d'Empresa.També ha comparegut com a testimoni, a petició de la defensa de Vila, el director de Serveis del Departament d'Empresa en aquell període, Josep Solà, que ha afirmat que el secretari general li ha indicar que no es faria «cap despesa relacionada amb les activitats de l'1-O», i que no es va fer cap contractació, tampoc un cop es va aprovar l'acord de Govern del 6 de setembre.Solà ha respost a la fiscalia no recordar la data de quan el secretari general li va dir que no es fessin despeses relacionades amb l'1-O, però l'ha situat «abans de l'estiu» i ha confirmat que es va fer «verbalment». Sobre l'acord del 6 de setembre, Solà ha dit que tenia clar que «no tenia una translació en les contractacions del departament».