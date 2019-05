El contacte amb entorns naturals durant la infància podria beneficiar la salut mental a l'edat adulta

Prop de 3.600 persones participen en un estudi europeu sobre l'impacte dels espais verds i blaus en el benestar mental i físic

Actualitzada 22/05/2019 a les 15:25

Les persones adultes que durant la seva infància van tenir més contacte amb espais naturals podrien tenir una millor salut mental que aquelles que van estar menys exposades a la natura, segons conclou un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) realitzat en quatre ciutats europees: Barcelona, Doetinchem (Països Baixos), Kaunas (Lituània) i Stoke-on-Trent (Regne Unit). Van participar en aquesta recerca prop de 3.600 persones adultes. L'estudi s'ha publicat a la revista 'International Journal of Environment Research and Public Health'. Els participants van respondre un qüestionari sobre la freqüència d'ús d'espais naturals durant la infància i també van fer un test psicològic.L'exposició a espais naturals a l'aire lliure s'ha associat amb diversos beneficis per a la salut, com un millor desenvolupament cognitiu i un millor benestar mental i físic. Tot i això, pocs estudis han explorat l'impacte de l'exposició a entorns naturals durant la infància en la salut mental i la vitalitat a l'edat adulta. A més, els estudis sobre espais verds són més abundants que en el cas dels blaus, és a dir, canals, estanys, rierols, rius, llacs o platges.Els participants també van respondre sobre la quantitat i satisfacció d'espais naturals al voltant del seu habitatge. També es va estimar a partir d'imatges de satèl·lit.Els resultats van mostrar que les persones adultes que durant la infància s'havien exposat menys als espais naturals mostraven pitjors resultats en els tests de salut mental en comparació amb les que havien estat en més contacte.