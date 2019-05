Discrepàncies en el cost dels locals: els pèrits de l'acusació sostenen 900.000 euros i els de Bassa no imputen despesa

Els tècnics de la fiscalia calculen el valor durant 24 hores i sobre la totalitat de l'edifici però reconeixen que fan «un exercici teòric i estimatiu»

Actualitzada 23/05/2019 a les 13:24

«Aquesta valoració no es pot fer»

El tribunal de l'1-O ha assistit a la primera pericial on s'han contrastat informes encarregats per la fiscalia i l'advocacia de l'Estat amb la contrapericial dels de la defensa (la de l'exconsellera Dolors Bassa) sobre el valor d'us per arrendament dels locals que es van fer servir l'1-O. Els pèrits de l'acusació sostenen que el valor dels 2.259 dels locals analitzats haurien tingut un cost de 900.000 euros si s'haguessin llogat. El valor es calcula en base a la totalitat de la superfície i si s'hagués llogat per 24 hores. Han reconegut, però, que els que se'ls demana és un «exercici teòric i estimatiu» perquè el 85% dels municipis de Catalunya no tenen dades penjades a Internet, per exemple, i reconeixen que hi ha errors que «corregeix l'estadística». En canvi, els pèrits de Bassa sostenen que no es pot calcular aquest valor perquè els edificis públics «no estan al mercat de lloguer» i han qüestionat les afirmacions dels pèrits de l'acusació.La fiscalia (i l'advocacia de l'Estat que s'hi va adherir) va encarregar un informe a l'estiu passat sobre el valor que hauria tingut arrendar un total de 2.259 locals que es van fer servir per l'1-O. Els pèrits de Segipsa i Ibertasa, Carlos Javier Irisarri i José Manuel Cámara, han explicat que l'encàrrec que se'ls va fer no els demanava analitzar la titularitat dels locals que s'havien fet servir i que tampoc van comprovar si, finalment, l'1-O van obrir tots.«Hem estat prudents perquè estem fent una estimació, no volem perjudicar i el que no sabem ho posem en el paràmetre més desfavorable», ha explicat un dels tècnics de la fiscalia.Entre els locals analitzats, n'hi ha que són de la Generalitat però també molts de titularitat municipal. Per això, els tècnics de la contra pericial encarregada pel lletrat de Bassa, Jordi Duatis i Joan Güell, han afirmat que l'encàrrec que se'ls va fer als seus col·legues no es podia analitzar. I que si a ells els haguessin demanat aquest informe haurien dit que no es podia fer.La tesi dels pèrits de Bassa és que els edificis que són públics no es poden llogar «perquè no estan en el mercat immobiliari normal». La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntat si no es poden llogar i han respost que no, que com a molt es poden establir preus per a Llei de taxes però que això no va passar l'1-O.A més, qüestionen que en la pericial de la fiscalia s'inclogui la totalitat de metres de l'edifici per calcular el valor. En alguns casos, s'han incorporat edificis de fins a vuit plantes i, per això, els pèrits de Bassa asseguren que per a votar no es disposa de tot l'espai. «S'han inclòs edificis de 2.234 m2 i això és impossible, no es pot calcular en base a tot l'edifici perquè això no es pot tenir en compte», ha reiterat un dels experts en taxació. A més, també critiquen que es calculi en base a 24 hores perquè la votació no va durar tant.A més, els pèrits de Bassa han qüestionat la taxa d'actualització s'ha aplicat per ajustar el valor. Segons han criticat, aplicar un 7% és propi «d'un pis al passeig de Gràcia» i consideren que s'hauria d'haver aplicat un 3%. Un fet que rebaixaria fins a la meitat el cost dels 900.000 euros de la pericial encarregada per les acusacions.