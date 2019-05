Una nena de 5 anys mor ennuegada per una fruita seca

Entre un 60 i un 80% d'ofegaments de nens són a causa de fruita seca

Actualitzada 21/05/2019 a les 23:19

Una menor de cinc anys ha mort aquest dilluns quan menjava a la tarda fruita seca a Mèrida (Badajoz), segons informa HOY Diario de Extremadura . Sembla ser que va ser un gra de blat de moro el que va causar l'asfíxia de la nena.Va ser traslladada fins a l'Hospital Materno Infantil de Badajoz, on va morir per «una parada cardiovascocirculatoria secundària provocada probablement per la presència d'un cos estrany a les vies respiratòries», confirma el Servei Extremeny de Salut (SES).Segons un informe de de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) entre un 60-80% dels ofegaments en nens es produeixen per fruita seca. L'estrella és el cacauet que causa gairebé la meitat dels incidents.