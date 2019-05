Un pare divorciat perd la custòdia del seu fill per deixar-lo sempre a cura dels avis

En la sentència s'estableix que el progenitor va desatendre les seves obligacions amb el menor en deixar-lo reiteradament amb els seus avis paterns

Actualitzada 21/05/2019 a les 23:18

L'Audiència Provincial de la Corunya li ha retirat la custòdia a un pare divorciat per deixar de manera habitual al seu fill a càrrec dels avis paterns,.En la sentència, publicada en 'Diario La Ley', s'explica que els fets provats han «demostrat la desatenció del pare respecte a la cura del seu fill». El tribunal argumenta que les labors que hauria de dur a terme un pare o una mare les estaven realitzant els avis ja que el nen passava la majoria del temps amb ells.A més, fa una diferència perquè no hi hagi confusions entre demanar ajuda de manera «puntual» i delegar completament el paper de pare. En conseqüència se li ha atorgat la custòdia completa a la mare del petit.Els fets van començar després del divorci de la parella quan van establir un règim de custòdia compartida.No obstant això, tot just dos anys després la pròpia mare va ser qui va denunciar al seu exmarit per deixar permanentment al seu fill amb els avis quan li tocava estar amb ell.El jutge encarregat del cas ha donat la raó a la mare i ha establert un nou règim de visites de dos dies a la setmana que el pare ha de complir, així com alguns caps de setmana.Per part seva, el demandat ha recorregut la sentència ja que considera que no s'ha produït cap canvi en les mesures pactades en un primer moment.