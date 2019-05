Retiren un medicament per la hipertensió per un error en la data de caducitat

Es tracta del Tensikey Complex 20 mg/12,5 mg de 28 comprimits

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenat la retirada d'un lot del medicament per la hipertensió Tensikey Complex 20 mg/12,5 mg, de 28 comprimits, per un error en la data de caducitat.La Aemps ha informat que en el cartró del lot N003 s'indica que la caducitat és a l'abril de 2024, en lloc de març de 2022.Per això, la Agencia, que depén del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha ordenat la retirada de totes les unitats distribuïdes i la devolució al laboratori pels llits habituals.La Aemps també ordenat a les comunitats autònomes realitzar un seguiment de la retirada del lot afectat de Tensikey Complex 20 mg/12,5 mg, fabricat per Generfarma i comercialitzat per Pharminicio.