Mor Eduard Punset als 82 anys

El divulgador científic ha mort després d'una llarga enfermetat

y homenaje a quien a lo largo de toda su vida dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo. pic.twitter.com/23NVhZzENG — Eduard Punset (@epunset) 22 de maig de 2019

Estreta vinculació ambla Vilella Baixa i Salou

Eduard Punset ha mort aquest dimecres 22 de maig a l'edat de 82 anys després d'una llarga malaltia. Així ho ha confirmat la seva família a través del perfil oficial de Twitter del mateix divulgador científic, on ha publicat un vídeo amb imatges recollides per l'equip del seu programa de televisió Redes «en homenatge a qui al llarg de la seva vida va dedicar el seu formidable talent i energia a divulgar i compartir idees i coneixements». Els seus familiars també han destacat la seva «insaciable curiositat i el seu etern optimisme».Nascut a Barcelona, Punset era llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i tenia un màster en Ciències Econòmiques per la Universitat de Londres. Va ser director econòmic de l'edició per a Amèrica Llatina del setmanari The Economist i economista del Fons Monetari Internacional als Estats Units i a Haití. Va ser conseller d'Economia de la Generalitat entre 1978 i 1980, i ministre de Relacions per a les Comunitats Europees entre 1980 i 1981.Punset va ser diputat al Parlament, al Congrés i al Parlament Europeu. Va militar en diferents partits, com ara el Partit Comunista, la UCD i el Centre Democràtic i Social d'Adolfo Suárez. També va formar-ne un, Foro, que es va presentar a les europees l'any 1994 però no va aconseguir cap eurodiputat. En els últims anys se l'havia vist en actes de Junts per Catalunya.El Govern li va donar la Creu de Sant Jordi l'any 2011. Ha publicat una vintena de llibres sobre anàlisi econòmica, reflexió social i divulgació científica. Era Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears.El divulgador científic tenia una estreta vinculació amb la Vilella Baixa, indret d'on el seu pare era natural i on va viure durant diversos anys de la seva vida. De fet, va confessar haver-se comprat un nínxol al municipi en un capítol del programa de TV3 El Foraster, en el qual era protagonista.Una altra població del Camp de Tarragona amb la qual hi tenia una relació especial és Salou. El seu pare, el Doctor Eduard Punset Alegrí, hi va exercir com a metge. De fet, aquest municipi del Tarragonès va ser el primer on va treballar com a doctor després de la Guerra Civil. Durant 35 anys va desenvolupar la seva professió entre Vila-Seca i Salou, on va morir el 1986. La població compta amb una avinguda amb el seu nom en honor seu, la qual va ser inaugurada el 2009.